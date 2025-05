La 1 cancela por sorpresa la emisión de 'La Revuelta' por un motivo de peso

Malas noticias para los seguidores de 'La Revuelta', que se quedan sin programa este martes 13 de mayo. Los espectadores que conecten a las 22:00h, horario habitual del formato, con La 1, encontrarán una oferta completamente distinta. Y es que 'La Revuelta' de David Broncano paraliza durante un día su emisión.

El motivo no es otro que la emisión de la primera semifinal de Eurovisión a través de La 1. El esperado evento musical, que dará comienzo a las 21h, ocupará toda la franja del access prime time. De hecho, el Telediario 2 también adelantará su emisión una media hora. No obstante, los seguidores de 'La Revuelta' tendrán que esperar al miércoles 14 de mayo para poder volver a ver en pantalla a David Broncano.

De este modo, este martes 13 de mayo a las 21:00h se emitirá la primera semifinal de Eurovisión 2025 en Basilea, Suiza. En esta ocasión, España tendrá un papel activo, ya que será uno de los países con derecho a voto. Además, los espectadores podrán disfrutar de la actuación de Melody con "Esa Diva" por primera vez sobre el escenario del certamen.

| RTVE

Cabe destacar que 'La Revuelta' no es el único perjudicado por la semifinal de Eurovisión, ya que 'Aquí la Tierra' tampoco se ha emitido este martes en La 1. No obstante, el canal mantiene su prime time, aunque con ligero retraso, ya que a las 23:20h se mantendrá 'That's My Jam', el nuevo formato musical presentado por Arturo Valls. Esto no se repetirá el jueves, teniendo en cuenta que la segunda semifinal se emitirá en La 2 y no en el canal principal.

Recordamos que, durante el mes de abril, 'La Revuelta' cayó a mínimo mensual con 11,5% y 1.381.000 espectadores. Pese a llegar muy fuerte, el espacio de David Broncano ha ido perdiendo adeptos poco a poco, alejándose cada vez más del liderazgo. Estuvo muy lejos de su principal competidor, 'El Hormiguero', que consiguió un estupendo 14,5% de cuota y una media de 1.856.000 televidentes.