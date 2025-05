¿Por qué La 1 no emite 'Aquí la Tierra' con Jacob Petrus este martes 13 de mayo?

Malas noticias para los seguidores de 'Aquí la Tierra', que se quedan sin programa este martes 13 de mayo. Los espectadores que conecten a las 20:30h, horario habitual del formato, con La 1, encontrarán el Telediario. Y es que 'Aquí la Tierra' paraliza durante un día su emisión.

El motivo no es otro que la emisión de la primera semifinal de Eurovisión a través de La 1. El esperado evento musical, que dará comienzo a las 21h, ha obligado a RTVE ha modificar su programación del martes, adelantando el Telediario y dejando fuera de parrilla 'Aquí la Tierra'. Por lo tanto, será la primera vez que 'La Familia de la Tele' de paso a Marta Carazo en el Telediario 2.

De este modo, este martes 13 de mayo a las 21:00h se emitirá la primera semifinal de Eurovisión 2025 en Basilea, Suiza. En esta ocasión, España tendrá un papel activo, ya que será uno de los países con derecho a voto. Además, los espectadores podrán disfrutar de la actuación de Melody con "Esa Diva" por primera vez sobre el escenario del certamen.

| RTVE

Cabe destacar que 'Aquí la Tierra' no es el único perjudicado por la semifinal de Eurovisión, ya que 'La Revuelta' tampoco se emitirá este martes en La 1. No obstante, el canal mantiene su prime time, aunque con ligero retraso, ya que a las 23:20h se mantendrá 'That's My Jam', el nuevo formato musical presentado por Arturo Valls. Esto no se repetirá el jueves, teniendo en cuenta que la segunda semifinal se emitirá en La 2 y no en el canal principal.

En audiencias, durante el mes de abril,'Aquí la Tierra' firmó un 10,1% de share y 969.000 espectadores, manteniendo el segundo puesto en su franja. Supuso una bajada de 1,5 puntos de cuota y casi 300.000 televidentes respecto a marzo, cuando congregó a 1.249.000 seguidores junto a un 11,6%. Una caída motivada por los distintos cambios en la franja previa de la tarde de La 1, que perjudicaron a 'Aquí la Tierra'.