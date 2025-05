Audiencias: Antena 3, líder y la única que sube, a punto de cerrar mayo en récord

Antena 3 está a punto de cerrar el mes de mayo con cifras históricas que consolidan su posición como líder indiscutible. Pese a los cambios de parrilla en La 1 o el imbatible 'Supervivientes' en Telecinco, la cadena de Atresmedia sigue liderando sin rival, gobernando el 85% de los días del mes. Una hegemonía que también llevará a Antena 3 a cerrar muy pronto su cuarto curso consecutivo de liderazgo.

De este modo, en mayo, Antena 3 ha logrado un 13,2% de cuota, su mejor resultado desde mayo del año pasado, lo que supone también un crecimiento de siete décimas respecto a abril. Con este resultado, Antena 3 se sitúa 3,4 puntos por delante de Telecinco (9,9%) y 2,7 puntos por encima de La 1 (10,5%). Este hito le permite encadenar diez meses consecutivos como líder mensual, consolidando su posición en el mercado.

Uno de los pilares fundamentales de este éxito ha sido, nuevamente, el prime time. En la franja más codiciada del día, Antena 3 ha alcanzado un 13,9% de cuota, su mejor marca desde septiembre del año pasado. Esta cifra le ha permitido imponerse con contundencia a Telecinco (9,6%), ampliando la brecha en la franja estelar a 4,3 puntos de diferencia.

| Atresmedia

Uno de los programas clave para este resultado ha sido 'El Hormiguero', que este mes de mayo, entre el 19 y el 22, logró su mejor semana del año con más de 2,1M de seguidores de media, un 16,8% y 4.728.000 espectadores únicos. De hecho, el pasado miércoles 21, 'El Hormiguero' consiguió su mayor ventaja histórica en coincidencia contra 'La Revuelta', con Pablo Motos 6,3 puntos (18,4% vs 12,1%) por encima de David Broncano.

También es destacable el gran éxito de 'Tu Cara Me Suena' en la noche del viernes, que en su última entrega arrasó con un grandioso 21,9% y 1 773 000 espectadores. El talent show de Manel Fuentes aventajó a sus rivales en 10,6 y 14,9 puntos. Y es que 'Tu Cara Me Suena' no ha bajado del gran 20% de cuota en toda la temporada.

No obstante, Antena 3 también ha destacado este mayo, como siempre, con su entretenimiento en day time gracias a 'La Ruleta de la Suerte' y 'Pasapalabra'. De hecho, el concurso de Roberto Leal batió este miércoles su mejor dato en la tarde en dos años, desde junio de 2023, con un estratosférico 22,1% de cuota de pantalla. 'Pasapalabra' consiguió este día una distancia de más de 14 puntos sobre sus competidores.

| Atresmedia

En day time, Antena 3 también triunfa con la ficción, con 'Sueños de Libertad' como la serie más vista un mes más. La serie congrega a una media de 1.210.000 espectadores junto a un 13,8% de cuota, su mejor resultado desde hace más de un año, desde abril de 2024. Además, cerró su mejor semana histórica, entre el 12 y el 16 de mayo, con un 14,3% de share de media.

En cuanto a los informativos, Antena 3 mantiene su hegemonía con los espacios de noticias más vistos de la televisión. Antena 3 Noticias 2, por ejemplo, el pasado 12 de mayo consiguió máximo de temporada con un 20,8% de cuota y 2.323.000 espectadores, siendo su mejor resultado desde junio de 2023.