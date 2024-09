Jorge Pérez llega al límite en 'Gran Hermano' por una dura pelea con las hermanas

La tensión en la casa secreta de 'Gran Hermano' ha alcanzado un nuevo nivel tras el duro enfrentamiento entre Jorge Pérez y las gemelas Lucía y Silvia.Los roces entre los concursantes han sido constantes, pero en los últimos días la situación se ha desbordado. Las críticas y acusaciones contra Jorge Pérez han puesto al concursante en el centro de la polémica, generando un ambiente hostil que ha terminado en una bronca monumental.

De hecho, Jorge Pérez no dudó en criticar a Lucía: "Me he dado cuenta de que es una persona muy hipócrita y un poco falsa. He llegado a un punto en el que me molesta todo lo que dice", afirmó, reflejando el malestar que siente hacia la hermana. El mayor choque de la noche lo protagonizó Silvia, que en el confesionario expresó su creciente desagrado por Jorge: "No soporto a Jorge, ya está. Antes le tenía atragantado, pero ya es que no le soporto".

No obstante, la tensión culminó cuando, en una conversación, Silvia interrumpió a Jorge, lo que desató la molestia del concursante: "Cuando estoy hablando, que antes me callaste la boca, no hables. Ya si quieres jugar a ese rollo, jugamos". Lejos de calmar la situación, Silvia le respondió sin dudar: "Si tanto te molesta, lo siento, perdóname, pero eso es problema tuyo".

| Mediaset

Lucía también se sumó al enfrentamiento, burlándose de Jorge y sus relatos: "Lo del tema de las risitas, te respondo aquí enfrente en tu cara, que si cuentas tus películas de Shakespeare. Que son cómicas, por eso me río tanto… pues entiende que me ría", le espetó, a lo que Jorge respondió con un aire de advertencia: "Si para ti es una película, ya verás el final". Sin achantarse, Lucía replicó: "Y si me sale reírme en tu cara, pues me río en tu cara. Soy así".

El origen del estallido se remonta a las sospechas de falsedad que Lucía y Silvia tenían hacia Jorge, especialmente en relación con su pasado con Violeta, otra concursante. Lucía fue directa al confrontar a Jorge Pérez: "Me has parecido un poco falso e hipócrita. Lo que más me descuadró fue el tema de Violeta, que tú has dado a entender que habías tenido algo. Lo que me pareció muy mal es que lo digas sin Violeta delante".

"Ella y yo tuvimos algo bonito y la madre lo sabe, son cosas que han pasado. No he dicho que hayamos tenido algo. Puede sonar porque hemos tenido algo bonito", se defendió Jorge Pérez. Sin embargo, Lucía no cedió en su postura: "Te veo como una persona falsa e hipócrita y eso no lo puede cambiar. Los actos me han demostrado eso y para mí te hice la cruz".

| Mediaset

La discusión escaló rápidamente, con Jorge acusando a las gemelas de reírse de él a sus espaldas, algo que Lucía no negó: "Yo no soy una persona falsa. Lo mismo que le he dicho a la casa, te lo he dicho a ti en la cara. Ya pondrán los videos de que te llamo Casper en la puta cara".

Silvia, por su parte, lo atacó por su comportamiento: "Me da pereza que seas un guarro y no ayudes. Quieres sirvientas, ¿no? Que te limpien, que te cocinen… Eres un maleducado".

Finalmente, las críticas y el aislamiento pasaron factura a Jorge, quien se desahogó en el confesionario. Visiblemente afectado, expresó su frustración y soledad: "¡Qué mal rollo haya aquí madre mía! Todos a atacar al mismo. En mi vida me ha pasado algo igual. No aguanto más". En un tono de desesperación, Jorge concluyó: "Tengo a todo el mundo en contra, se me ha hecho la cruz. Ojalá que la gente me entienda un poco porque esto es duro".