Las audiencias dan la peor noticia a Laura Madrueño sobre su futuro en 'Gran Hermano'

Telecinco ha ampliado su apuesta por 'Gran Hermano' de la mano de Laura Madrueño en el access prime time. Tras la cancelación de 'Babylon Show' de Carlos Latre, la cadena ha apostado por la habitual tira de 'Última Hora' en la franja de 22h a 23h. Sin embargo, las audiencias no han acompañado a Laura Madrueño en su estreno en 'Gran Hermano'.

Cabe destacar que este proyecto ha supuesto el regreso de Laura Madrueño a las pantallas después de seis meses en 'Supervivientes'. Además, también implica gran confianza por parte de la cadena, siendo este su segundo proyecto como presentadora fuera de El Tiempo. Laura Madrueño, por lo tanto, sigue los pasos de Lara Álvarez, que hasta su salida de Mediaset era la encargada de presentar este tipo de formatos.

Sin embargo, las audiencias no han acompañado el estreno de 'Gran Hermano: Última Hora' este lunes 16 de septiembre. El programa ha pinchado con un 5,7% de share y 775.000 espectadores, siendo la cuarta opción de su franja. Sin embargo, mejora ligeramente los resultados de 'Babylon Show', que se movía alrededor del 4% de cuota de pantalla.

| Mediaset

De este modo, 'Gran Hermano: Última Hora' tan solo está por encima de 'El Intermedio', que se ha quedado en un 4,9% y 653.000 seguidores. No osbtate, no puede con 'First Dates' en Cuatro, que se mantiene firme con un 7% y 922.000 televidentes. Lógicamente, Laura Madrueño ni siquiera alcanza en su lucha a 'El Hormiguero' (17% y 2.215.000) de Pablo Motos y 'La Revuelta' (19,5% y 2.591.000)de David Broncano, que está acaparando todas las miradas.

Por lo tanto, 'Gran Hermano: Última Hora' con Laura Madrueño está 2,7 puntos de share por debajo de la media de Telecinco en el día. La cadena se ha conformado con la tercera posición con un flojo 8,4% de cuota. Además, tampoco impulsa al nuevo capítulo de 'Entrevías', que se conforma con la tercera posición con un 7,2% y 682.000.

Pese a estos resultados, cabe destacar que 'Gran Hermano: Última Hora' es mucho más barato que una apuesta propia como 'Babylon Show'. El espacio, por lo tanto, seguirá ocupando previsiblemente hasta diciembre el access prime time, como hizo el año pasado o con 'Supervivientes'.