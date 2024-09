Ion Aramendi tiene que parar a Adara por sus ataques a Frank Blanco en 'Gran Hermano'

El segundo debate de 'Gran Hermano' prometía ser tranquilo, pero terminó en un tenso enfrentamiento entre Adara Molinero y Frank Blanco, que dejó al descubierto la mala relación entre ambos. Lo que empezó como una simple interrupción terminó escalando rápidamente en un cruce de acusaciones y comentarios irónicos. De hecho, Ion Aramendi tuvo que intervenir para parar la bronca que inició Adara Molinero.

Todo comenzó cuando la joven interrumpió a Frank Blanco, quien no tardó en manifestar su descontento: "Llevo media hora intentando hablar. Me parece fatal que en el debate le robes el turno a un compañero al que el presentador le acaba de dar paso", le reprochó visiblemente algo molesto. Ante esta queja, Adara respondió con cierta ironía: "¿No se te puede contestar?".

Lejos de calmarse, la situación empeoró cuando Frank Blanco replicó: "A lo mejor cuando acabe, pero ¿sabes qué? He acabado amiga". Adara Molinero, sin perder su característico tono ácido, continuó: "Uy, que se nos ofende". Ion Aramendi intentó reconducir la situación al devolverle la palabra a Frank Blanco, pero este la rechazó.

| Mediaset

Adara Molinero, por su parte, tampoco quiso continuar: "Si ya he acabado, pero vamos, que me he quedado muerta en este momento. No he entendido nada". Frank Blanco intentó suavizar la conversación con un comentario sobre la convivencia: "Podríamos ser amigos al igual que ellos dos si quieren", lo que fue interpretado por Adara como una provocación.

Confundida y molesta, respondió: "¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué estás dando a entender? ¿Qué nos llevamos mal o algo? No entiendo por qué estás buscando el enfrentamiento. Este hombre por llamarlo de alguna manera…". El tono de Adara obligó a Ion Aramendi a intervenir, recordándole que Frank Blanco es un compañero: "Es un compañero eh".

"No he dicho nada grave, no he insultado a nadie ni le he faltado el respeto a nadie", respondió Adara Molinero. Además, aprovechó para revelar el trasfondo de su malestar: "Es él el que está intentando buscar un enfrentamiento conmigo. Se ha puesto a criticarme en un montón de programas que he salido, siempre me ha puesto a parir. El último día vino, me habló bien y he intentado tener una buena relación contigo. Ahora de repente estás buscando un enfrentamiento, ¿de dónde?".

"Para nada, creo que todo el mundo puede decir de mí muchas cosas, pero intento ser respetuoso. Lo único que te he dicho cuando he empezado a hablar es que el presentador me había dado paso y que, por favor, respetaras mi turno y que cuando yo acabara que siguieras. Eso no es buscar un enfrentamiento, es pedirte que me trates del mismo modo con el que yo trato en este y muchos programas", respondía Frank Blanco con mucha educación.

Adara Molinero, sin embargo, respondió, desafiante: "El programa va así, unos hablan y otros contestan". Y añadió: "Conmigo no, ya te lo digo yo, vamos. No, no. Vamos, creo que hay otras formas de decir las cosas. Me da igual cómo sea. Conmigo no, lo tengo clarísimo", añadía.

Ion Aramendi optó por cortar la discusión y dar paso a otro vídeo, poniendo fin a la acalorada discusión entre los colaboradores en el debate de 'Gran Hermano'