Gran enfrentamiento entre María José Galera y la enemiga de su hija en 'Gran Hermano'

La última gala de 'Gran Hermano' dejó una estela de tensión y controversia en el plató. Todo comenzó cuando María José Galera, madre de Laura, decidió enfrentar las críticas de Lucía. La joven había lanzado duras acusaciones contra su hija en el contexto del concurso.

Desde un principio, María José Galera se mostró firme en la defensa de Laura, rechazando las etiquetas de "hija de" que algunos han aplicado. Miguel Frigenti fue el primero en replicar a la madre de Laura: "Di algo del concurso de tu hija. Estamos hartos de escuchar que tiene 20 años y que ha trabajado como todos".

María José Galera no dudó en exponer las medidas legales que ha emprendido para proteger a su hija de los ataques que, según ella, no deberían ser dirigidos a ningún concursante. "Ya está demandado, los hates que mi hija recibe no los recibe ningún concursante y no lo deberían de recibir nadie", explicó con determinación.

| Mediaset

La defensa de su hija continuó en 'Gran Hermano' cuando María José Galera pidió respeto entre madres y mujeres: "Tengo vídeos y tengo de todo. Tienes que entender que soy su madre y pido que entre las madres nos respetemos y entre las mujeres nos respetemos que eso es lo que hay que hacer", añadió.

Sin embargo, Lucía no tardó en reaccionar, afirmando que Laura no había respetado a las mujeres dentro de la casa de 'Gran Hermano'. "Tu hija es la primera que no ha respetado a las mujeres dentro de la casa. Malas caras, malos comentarios... todos los días", reaccionaba la joven.

Este comentario desencadenó una explosiva respuesta de María José Galera: "Tengo un vídeo tuyo en el que estás diciéndole que tienes 25 años y que vas a machacar a una niñata de 20 años psicológicamente". A pesar de la negación de Lucía, la madre de Laura insistió con el tema: "Tengo un vídeo de ella en el que llama a mi hija fulana la primera semana".

| Mediaset

La discusión siguió escalando en el plató de 'Gran Hermano' cuando Lucía señaló el comportamiento de Laura Galera al despertar, asegurando que "lo primero que hacía cuando se levantaba era hablar mal de todo el mundo. Hay que verse los vídeos", a lo que añadió: "Tu hija desde que se levanta mira mal a todas las mujeres... Vanessa, tú también sufriste lo de Manu. Tuvimos una conversación en la que tú misma dijiste que no podías acercarte a Manu porque se ponía celosa".

Vanessa, por su parte, intervino para respaldar las palabras de Lucía, afirmando: "Con las mujeres no quiere tratar. Las quiere echar de la casa porque las ve como rivales". Fue este último comentario el que provocó un estallido final de María José Galera, quien respondió airadamente: "Envidiosa. No te voy a dar más ni un minuto de gloria". La situación se volvió tan tensa que Jorge Javier tuvo que intervenir, cortando el enfrentamiento.