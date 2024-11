Jarro de agua fría para Laura Madrueño: Telecinco cancela 'Gran Hermano: Última Hora'

El temporal ha paralizado la programación televisiva por completo. Laura Madrueño no aparecerá esta noche con su particular 'última hora' sobre 'Gran Hermano', para dar paso a un especial sobre la DANA. Al parecer, no sería el único cambio de Telecinco.

La trágica situación que se está viviendo en Valencia está interrumpiendo la regular parrilla televisiva, ofreciendo múltiples especiales sobre el temporal. Además, las cadenas están enviando a sus presentadores estrella, para que puedan informar de la última hora, desde el lugar de los hechos.

Telecinco cancela el 'última hora' de 'Gran Hermano' para emitir, en su lugar, 'La DANA del siglo'. El especial sobre el temporal estará presentado por el actual presentador de la franja del prime time de Informativos Telecinco, el periodista Carlos Franganillo. Además, estará muy bien acompañado por diversos profesionales del sector, tanto del periodismo como distintos expertos que darán su visión.

Pedro Piqueras será uno de los que acompañará a Carlos Franganillo en el especial, seguido de Mario Picazo. No serán los únicos, puesto que Fernando Garea ('El Español'), Lourdes Pérez ('Colpisa') y Marisol Hernández ('El Confidencial') también les acompañarán. Además, el especial contará con la presencia de la periodista Isabel Jiménez en directo desde Valencia.

Sin embargo, no será el único cambio que experimentará Telecinco.'El Diario de Jorge' y 'Reacción en cadena' desaparecerán, para dar paso a un especial de 'TardeAR'. Ana Rosa Quintana se hará con toda la tarde, aprovechando su presencia en Valencia.

La parrilla de la tarde de Telecinco quedaría así:

15:00h - Informativos Telecinco

15:50h - 21:00h - Especial 'TardeAR'

21:00h - 00:30h - Infomativos Telecinco y Especial 'La DANA del siglo'

El gran despliegue informativo de Mediaset España no tiene precedentes. Tanto Telecinco como Cuatro cuentan con muchos profesionales, ya instalados en Valencia, informando de todo lo sucedido. Periodistas como Ana Rosa Quintana, Isabel Jiménez y Joaquín Prat dan la última hora a Telecinco, mientras que Iker Jiménez y David Alemán hacen lo mismo con Cuatro.

'Gran Hermano' se desprende así de su 'última hora', tras haber emitido ayer su tradicional debate con Ion Aramendi. 'El debate de Gran Hermano' no destacó en audiencias,perdiendo el liderazgo de la noche del domingo.