Jarro de agua fría para Laura Galera en 'Gran Hermano' por el mensaje del exterior

Laura Galera está viviendo su peor semana en la casa de 'Gran Hermano'. De hecho, todo apunta a que será su última, teniendo en cuenta que está nominada y es una de las grandes odiadas de la edición. Sin embargo, las malas noticias no han acabado para Laura Galera, teniendo en cuenta el mensaje directo que ha recibido del exterior de la mano de Lucía, la última expulsada.

Lucía ha podido conectar con la casa para despedirse de sus compañeros de 'Gran Hermano', como de Maica: "Sigue siendo como eres, sigue brillando, lo haces muy bien. Juega todo lo que tengas que jugar, las estrategias son lícitas, y sigue siendo tú, brillas con luz propia". También tenía buenas palabras para Daniela: "Sigue con esa fuerza que tienes, es increíble, y sigue con esa luz que tienes, diciendo lo que opinas a la casa".

Sin embargo, Lucía no ha tenido palabras tan positivas para Laura Galera: "Esta vez no has podido salvarte con el 'Big Bro', lo siento mucho, nos vemos pronto". "Los actos hablan por si solos, por eso tú estás fuera y yo estoy dentro", respondía Laura Galera, obviando que hasta ahora no se ha enfrentado al público. "Perfecto, hasta el jueves, cariño", añadía Lucía, que más tarde repetía su mensaje: "Ya esta vez no te has podido salvar por el 'Big Bro', no te preocupes, nos veremos pronto".

| Mediaset

Por su parte, Lucía tampoco ha tenido buenas palabras para Óscar en 'Gran Hermano'. "Decías que me la pasaba todo el tiempo maquillándote en la casa, aprovecho para decirte que me alegro de que Maica haya visto como eres, porque eres un falso", le decía.

Además, también tenía un mensaje negativo para Ruvens: "Tienes muchísimo miedo a las nominaciones, estás intentando utilizar temas delicados cuando no se han tocado. Antes eras afín a Oscar, ahora no, deja de utilizarlo. Enfréntate ya a las nominaciones".

"Jorge no te he visto nada claro, no puedo decirte más. Sigue haciendo tu concurso y que empieces a ser real, tú, porque creo que llevas un papel y personaje muy estructurado", añadía inesperada Lucía en 'Gran Hermano' para este compañero.

Finalmente, tenía palabras bonitas para Adrián: "Eres una persona increíble, tienes un corazón enorme, nos vemos fuera porque quiero seguir teniéndote a mi lado". Al igual que para Juan, aunque le daba un toque de atención: "Sigue siendo como tú eres y mójate más. No quieras contentar a todo el mundo porque lo que piensas es muy correcto".