'GH DÚO' confirma a Marieta Díaz como su concursante, con la incógnita sobre su pareja

Telecinco ya prepara el regreso de 'GH DÚO', cuya tercera edición se estrenará en enero, pocas semanas después la final de 'Gran Hermano' con anónimos. Durante el último debate del reality, la cadena confirmó a la primera participante que formará parte del nuevo elenco. Una concursante que ya tiene experiencia en este tipo de formatos, encadenando su tercer reality en poco más de un año.

La noticia se dio a conocer en una de las pausas publicitarias, cuando Ion Aramendi hizo el esperado anuncio: "La primera persona confirmada de 'GH DÚO' es Marieta". Momentos después, la joven compartió su entusiasmo por formar parte del programa. "Estoy súper ilusionada de volver y entrar en 'Gran Hermano'. Para mí es un sueño desde que tengo uso de razón", declaró, dejando entrever su emoción por esta nueva etapa.

Suso Álvarez, también colaborador del debate, no tardó en elogiarla, asegurando que Marieta no necesita de nadie para destacar: "No necesita a nadie para brillar. Ella sola va a hacer el programa". Por su parte, Marieta dejó claro que está preparada para cualquier reto que implique el concurso: "A quien me pongan al lado, me lo como. Voy sin miedo".

| Mediaset

De este modo, la pareja de Marieta es una incógnita por el momento, aunque todo apunta a que será el propio Suso Álvarez. De ser así, será la tercera vez que volverá a la casa de Guadalix de la Sierra. El joven se dio a conocer en la versión de anónimos de 'Gran Hermano', coincidiendo con Sofía Suescun, y volvió a 'GH VIP', donde quedó en segunda posición. También participó en 'Supervivientes', al igual que Marieta, que se dio a conocer hace menos de un año en 'La Isla de las Tentaciones'.

Aunque la confirmación de Marieta fue el primer gran anuncio, el resto de los participantes aún son un misterio. Sin embargo, ya comienzan a circular posibles nombres. Entre ellos, destacan José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, quien según rumores tiene su fichaje cerrado. Así como Jeimy, expareja de Carlo Costanzia; y Yulen Pereira, exnovio de Anabel Pantoja. Además, Álex Ghita, conocido por su relación con Adara Molinero, también podría sumarse al casting.