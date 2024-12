Maica Benedicto rompe su silencio y señala el motivo de su expulsión de 'Gran Hermano'

Maica Benedicto, una de las concursantes más queridas de 'Gran Hermano', acudió a 'De Viernes' tras convertirse en la última expulsada antes de la final. La murciana, que conquistó a buena parte de la audiencia, no ha dudado en hablar claro sobre lo que vivió dentro de la casa. De hecho, ha explicado las razones que, según ella, motivaron su salida de 'Gran Hermano'.

"Me agobiaba un poco porque es muy intenso, pero acosada no me sentí", comentó Maica al ser cuestionada sobre su relación con Adrián Creus, uno de sus mayores aliados en el concurso. El joven fue expulsado de forma disciplinaria por "conductas intolerables" hacia Maica. Un episodio que marcó un punto de inflexión en 'Gran Hermano', ya que se produjo justo antes de la propia eliminación de la murciana.

Sin embargo, Maica no centró su intervención en Adrián, asegurando que le guarda cariño, sino que arremetió contra otros compañeros que, según ella, contribuyeron a su caída en el concurso. Entre ellos, señaló a Ruvens, el concursante repescado que "llegó con información del exterior y quiso desestabilizar a todos". La llegada de Ruvens fue, en palabras de Maica, el detonante de la ruptura en su amistad con Óscar, quien lideró una "cruzada" contra las conocidas como 'fresis'.

| Mediaset

"Estoy muy decepcionada, no quiero a una persona así en mi vida. Es muy cambiante, ahora le gusta el critiqueo", declaró Maica sobre Óscar, lamentando que, a pesar de haberlo apoyado cuando fue aislado por la casa, él no le devolvió el gesto. La concursante también recordó episodios de su convivencia, como una ocasión en la que "me desperté a las cuatro de la madrugada y me lo encontré en el baño haciéndome la burla".

Visiblemente afectada, Maica apuntó a la estrategia de Óscar como la causa de su expulsión de 'Gran Hermano': "Sus fans han ido a por mí. Él tiene una campaña, una estrategia". Aunque admitió que aceptaría la decisión si Óscar se alza con la victoria: "Le deseo el bien desde lejos. Si es su destino, me alegro".

A pesar de su amarga experiencia, Maica no dejó pasar la oportunidad de apoyar a su favorito para la final: "Yo quiero que gane Juan. Ha tenido su personalidad y valores en todo momento. Nunca ha faltado al respeto a nadie", afirmó.