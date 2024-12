Nadie podía imaginar la propuesta que Belén Esteban ha hecho a Telecinco y 'GH DÚO'

Una década después de su victoria en 'Gran Hermano VIP' en 2015,Belén Esteban se plantea volver a la casa de Guadalix de la Sierra. La colaboradora ha dejado la puerta abierta a un posible reencuentro con Olvido Hormigos en la próxima edición de 'GH DÚO'. Pese a actualmente estar vetada, Belén Esteban ha dejado la puerta a volver a Telecinco como concursante estrella del reality.

"Totalmente", afirmó Belén en una reciente entrevista con El Televisero al ser preguntada sobre si consideraría participar en una nueva edición del reality. Además, no dudó en secundar la idea de compartir encierro con la que fue su gran enemiga televisiva. "¿Por qué no?", dijo con tono afirmativo, dejando en el aire lo que sería un reencuentro explosivo y altamente mediático.

La colaboradora aprovechó para contar una anécdota que vivió recientemente con el hijo de Olvido Hormigos, que dejó atrás el pasado enfrentamiento para sorprenderla con una actitud cordial. "Un día estaba yo en un concierto y de repente veo a un chico joven camarero muy pendiente. Me coge el chiquillo y me dice: 'Hola, Belén', le digo: 'Hola, cariño', y me dice: 'Soy hijo de Olvido Hormigos'", relató la de Paracuellos.

Belén Esteban confesó que el gesto del joven le causó sorpresa y admiración. "Yo le dije: 'Olvido, te doy la enhorabuena, porque aparte de las historias que hemos tenido nosotras, te tengo que dar la enhorabuena por el hijo que tienes'. Me pareció... O sea, un chico que de verme le hizo ilusión, con las guerras que he tenido con su madre, que es otro y no me miraría a la cara. Le dije llama a tu madre y la llamó", explicó sobre la inesperada conversación que tuvo a través del teléfono.

"Cualquier persona no hubiera reaccionado así y se portó muy bien conmigo. Y ella también", reflexionó Belén Esteban, destacando el buen gesto que tuvo Olvido Hormigos en ese momento. Además, la colaboradora aseguró que una posible convivencia con la expolítica en 'GH DÚO' sería "una bomba" televisiva.