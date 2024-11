Fallece por sorpresa Chuck Woolery, presentador original de 'La ruleta de la suerte'

El mundo de la televisión está de luto ante la muerte de Chuck Woolery, icónico presentador y figura clave en los concursos televisivos. Chuck Woolery, presentador original de 'La Ruleta de la Suerte', falleció el sábado, 23 de noviembre, a los 83 años en su hogar de Texas.

La triste noticia fue confirmada por su amigo del pódcast "Blunt Force Truth", Mark Young: "Con el corazón roto, les cuento que mi querido hermano Chuck Woolery acaba de fallecer. La vida no será la misma sin él. Descansa en paz, hermano". Según Mark Young, Chuck Woolery comentó a su esposa que no se sentía bien y decidió acostarse. Momentos después, reportó dificultades para respirar, pero los servicios de emergencia no pudieron asistirlo a tiempo.

Chuck Woolery comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento como cantante, formando parte de bandas como The Bordermen y The Avant-Garde, además de lanzar trabajos como solista. Sin embargo, su verdadero legado lo construyó como presentador de concursos, un ámbito donde dejó una marca imborrable.

| Archivo

Fue el primer conductor de 'Wheel of Fortune' (en España conocida como 'La ruleta de la suerte'), un programa que debutó en 1975 y que presentó hasta 1981. Su salida del concurso se produjo tras una disputa salarial con la NBC, siendo reemplazado por Pat Sajak. Susan Stafford, quien fue su compañera en el concurso, también le ha dedicado unas palabras: "Chuck Woolery era sin duda el auténtico, era un personaje original, no había nadie como él".

A lo largo de su carrera, Woolery fue la cara de otros programas exitosos como 'Love Connection' (1983-1994), 'Scrabble', 'Home & Family', 'The Dating Game', 'Greed' y 'Lingo'. Incluso tuvo su propio programa nocturno, 'The Chuck Woolery Show', aunque este no logró consolidarse y fue cancelado en 1991 tras una breve temporada.

Además, Chuck Woolery hizo cameos en populares series estadounidenses como 'It's Garry Shandling’s Show', 'Melrose Place', 'Sister' y 'Scrubs',mostrando su gran carisma y capacidad para conectar con el público. En los últimos años, se dedicaba a la radio y al pódcast junto a Mark Young.