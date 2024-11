Fallece con tan solo 35 años Paul Teal, actor de 'The Walking Dead' o 'One Tree Hill'

El mundo del entretenimiento está de luto por el fallecimiento de Paul Teal, actor estadounidense conocido por su participación en la serie "One Tree Hill". Paul Teal, con tan solo 35 años, murió tras una batalla contra el cáncer, según confirmó su agente en un comunicado oficial.

"Su notable talento, junto con su gentil espíritu, ha dejado una huella indeleble en todos los que hemos tenido la suerte de conocerle. La pérdida que sentimos en nuestros corazones es enorme", señala el comunicado recogido por Europa Press.

Paul Teal inició su carrera actoral en 2010, a los 21 años, interpretando a Josh Avery en la séptima temporada de la exitosa 'One Tree Hill', emitida por The CW. Su personaje tuvo gran relevancia al compartir trama con Alex Dupre (Jana Kramer) en el rodaje de la película dirigida por Julian Baker (Austin Nichols). Su paso por la serie marcó el inicio de una trayectoria que continuaría con trabajos episódicos en producciones como 'Fuego abierto', 'Dinastía' y 'The Walking Dead: World Beyond'.

| Archivo

Entre sus proyectos más destacados se encuentran la película "La calle del terror - Parte 2" o el thriller "Aguas profundas". También la miniserie 'The Staircase' y la popular serie de Netflix 'Outer Banks'. Además, el actor deja pendiente el estreno de 'The Hunting Wives', una serie en fase de postproducción donde interpreta al Pastor Pete, cuyo lanzamiento está previsto para 2025.

Emilia Torello, su pareja, compartió unas palabras en redes sociales: "Eras mi alma gemela, mi futuro esposo, mi apoyo y mi futuro. Llenaste mis pulmones de risa, mi estómago de mariposas y mi corazón de amor. Fuiste capturado demasiado pronto, en una batalla que luchaste valientemente sin falta".

"Si bien una parte de mí murió contigo, prometo luchar para encontrar la alegría en la vida con tanta fuerza como tú luchaste por vivir todos los días. El mundo tiene suerte de haber tenido siquiera un momento con Paul Teal, y yo soy la persona más afortunada porque puedo llamarte mío. Te amaré por siempre", concluía el comunicado.

El legado de Paul Teal también también está marcado por el gran cariño de sus compañeros de "One Tree Hill", que también se han despedido en redes sociales. Bethany Joy Lenz, conocida como Haley James Scott en la serie, compartió un emotivo mensaje: "Era demasiado joven para morir. Demasiado joven. Estoy destrozada. Paul, tu tiempo aquí fue como un romance de verano para todos los que te conocimos, especialmente aunque sólo fuera por una temporada. Rebosante, emocionante, profundamente conmovedor e inolvidable!".