'Eres una víbora decadente': vuelan los cuchillos en 'Drag Race España 4'

La cuarta temporada de 'Drag Race España' comenzó hace tan solo tres semanas, pero en poco tiempo ya se ha podido ver la tensión que se está fraguando entre las concursantes. En esta ocasión, Mariana Stars arremetió duramente contra la drag más mayor de la temporada acusándola de "víbora decadente".

Todo comenzó tras el polémico reto de actuación, en el que les tocó hacer una versión drag de la exitosa serie 'Aquí no hay quien viva'. Ángelita la Perversa, al haber ganado el minirreto, fue la encargada de adjudicar personajes. Las decisiones de la drag sevillana no convencieron a todas sus compañeras, especialmente a Vampirashian y a Mariana Stars.

"Ya me he cansado de ser la tonta que se calla, y que no dice nada. Ya me he dado cuenta de que esto es la guerra. No me pareció justo, Ángelita, la forma en la que repartiste los personajes. Me pareció un golpe bajo, por la narrativa que se empleó", declaró indignada Vampirashian iniciando la discusión.

| Atresmedia

Su compañera y amiga, Mariana Stars, no dudó en sumarse a la crítica. "Vas vendiendo una imagen de justa y lo único que me queda claro es que eres una víbora decadente que has jugado la estrategia a tu manera para perjudicar a las demás. Las cosas a la cara, guapa, si es que tienes valor", pronunció la drag venezolana sentenciando a la Perversa.

El discurso de Mariana Stars no se iba a quedar ahí, ya que, antes de terminar, le dedicó una sutil provocación: "Aquella que no duda de su talento no va con juegos bajos como tú". Las intervenciones de las dos drags consiguieron que Megui Yellow saltara a defender a su amiga.

"La primera falsa que hay aquí es Mariana Stars (...) Te has quitado la máscara, la víbora no es ella, la víbora eres tú", respondió la que, en su día, fue Pit crew, dirigiéndose a Mariana Stars. La venezolana no dudó en contestarle, soltándole un "a ver si las dos neuronas que tienes te dan para pensar más".

Ángelita la Perversa, harta de estar callada, decidió romper su silencio. "¿Habéis terminado ya todas de soltaros la mierda las unas a la otras? Punto número uno, Vampi, si no has hablado antes es porque no te ha salido del coño", comenzaba la drag sevillana repartiendo a unas y otras.

"Punto número dos, Mariana, ya que me has insultado, te lo devuelvo. ¡Eres una 'mendruga'! Vives por la cámara, vienes con un concepto de concurso. Cariño mío, si tú hubieses estado en mi sitio, hubieses favorecido a tus amigas", insistió Ángelita la Perversa, respondiendo a los duros ataques de Mariana Stars.