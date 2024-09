'Es la mejor temporada hasta ahora': atresplayer presenta el regreso de 'Drag Race'

El taller de la cuarta edición de 'Drag Race España' abre sus puertas este domingo en atresplayer a las 20:00 horas.La nueva temporada del talent show ya tiene todo preparado para que arranque la carrera por la corona y ya conocemos a las 12 reinas. Supremme de Luxe se vuelve a poner al frente del formato junto al jurado formado por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking.

Angelita la Perversa, Chloe Vittu, Dita Dubois, Kelly Passa!?, La Niña Delantro, Le Cocó, Mariana Stars, Megui Yeillow, Miss Khristo, Porca Theclubkid, Shani Lasanta y Vampirashian son las nuevas reinas de 'Drag Race España'. Un elenco que tomará el relevo de las tres anteriores generaciones de reinas que ya triunfan sobre los escenarios de España.

| Atresmedia

"Se nos ha encendido el corazón al ver las imágenes, ese plató tiene alma y es una temporada muy emocionante, desde el minuto uno todos conectamos con ellas. Es una temporada completa, reñida y llena de sorpresas. Son casi 50 reinas las que hemos presentado al mundo. Me emociona verlas entrar en ese taller, es uno de los momentos más bonitos de sus vidas", decía en la rueda de prensa Jonathan Ruiz, codirector junto a Lola Ibarreta.

"Lo único que quiero decir es que es muy breve y voy a poner a la gente muy nerviosa. Creo que la cuatro es la mejor temporada de 'Drag Race' que tenemos hasta ahora. Por cómo se ha desarrollado todo, la conexión que ha habido entre ellas, tienen una energía fabulosa, han peleado mucho sin fastidiarse entre ellas", añadía Supremme de Luxe.

"Me emociono sólo de verlas entrar en el taller. Ha sido la temporada definitiva, me he enamorado profundamente y para siempre de este formato. Tienen algo que ha llegado muy dentro", comentaba, por su parte, Javier Ambrossi.

"Queríamos ver los vídeos de nuevo para de verdad atinar bien en la decisión. Soy la llorona del grupo, esta temporada esa conexión de la que estáis hablando se ha hecho desde el amor en todos los sentidos. Las reinas venían con los egos bastante bien resueltos, aceptaban las críticas y entendían que los retos eran para lucirse también", concluía Ana Locking.

| Atresmedia

De este modo, en el primer episodio, el taller de 'Drag Race' abrirá sus puertas a 12 maravillosas reinas que vienen preparadas para demostrar todo lo que valen. ¿Qué mejor para inaugurar la temporada que un buen Roscón de Reyes con una sorpresa muy especial?. El primer reto en el que podrán lucirse será ‘viajar al pasado’, ‘saltar al futuro’ y ‘redimirse por su primera vez en Drag’ en el esperado Baile de la temporada. Todo bajo la atenta mirada del juez invitado Boris Izaguirre.

Además, 'Drag Race' volverá a tener, como en las pasadas ediciones, un complemento perfecto con 'Sí lo digo', con Samantha Ballentines como presentadora. A lo largo de diez emisiones semanales de 30 minutos, Samantha sentará en su sofá a invitadas drag de lujo que llegarán con muchas ganas para reaccionar y comentar todo. Cada lunes, a las 20:00 horas, los programas de ‘Sí lo digo’ estarán disponibles en abierto en atresplayer.