La única pregunta que Bárbara Rey se niega a contestar a Santi Acosta en su entrevista

El testimonio de Bárbara Rey está haciendo historia en la televisión. Por primera vez, la vedette se atreve a dar respuesta a muchas preguntas que la comprometían, tanto con su hijo como con el Rey Emérito. Sin embargo, no ha contestado a todas, ya que se ha dejado una por responder.

El segundo especial de 'De Viernes' de la verdad de Bárbara Rey se ha centrado en su relación con su hijo. La vedette, lejos de callarse, ha roto su silencio, contando cómo ha sido su relación con Ángel Cristo JR. Pero, lo que no quería asumir ella es que responder a las cuestiones de su hijo, también significaba responder a cuestiones de Ana Herminia.

"Es la que maneja el cotarro", confesaba Bárbara Rey, cuando le preguntaban por la mujer de Ángel Cristo JR. La vedette se ha excusado contando que ella se portó "de maravilla" con Ana Herminia y su hija. Aun así, no ha querido decir mucho más sobre la nueva concursante de 'GH DÚO 3'.

| Telecinco

Santi Acosta, decidido a sacarle más información sobre su relación con su nuera, le preguntó claramente. "¿Qué te parece Ana Herminia?", insistía el presentador de 'De Viernes'. La reacción de Bárbara Rey se convirtió en toda una declaración de intenciones.

"Bueno... Yo es que no quiero opinar de esta mujer para nada, esta mujer no me interesa lo más mínimo", soltaba la vedette en 'De Viernes'. Una respuesta que no le bastaba a Santi Acosta, que proseguía intentando que Bárbara Rey se mojara sobre Ana Herminia.

"Lo único que me gustaría, sinceramente, es que hiciera feliz a mi hijo. Porque, aunque yo no tenga contacto ni relación con él, me gustaría que fuera una relación que le diera estabilidad. Una estabilidad que parece que tiene", sorprendía la vedette compartiendo con la audiencia de 'De Viernes' el cómo ve a su hijo con Ana Herminia.

Además, no dudó en comentar qué le parecía la relación entre ambos, dejando caer que son exactamente iguales. "Decirte lo que me parece, pues que hacen muy buena pareja. Se compenetran muy bien y están muy de acuerdo en todo y eso es fundamental en una pareja, eso me parece", desvelaba en 'De Viernes'.