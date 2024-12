Beatriz Archidona frena a Ángel Portero por lo que se atreve a decir de Bárbara Rey

'De Viernes' vivió momentos de alta tensión durante su segunda entrega del especial 'Bárbara Rey: Mi verdad', centrado en los malos tratos sufridos por la vedette en su matrimonio con Ángel Cristo. Las duras declaraciones de Bárbara Rey, narrando episodios de violencia, celos e infidelidades desde su luna de miel, generaron un intenso debate en el plató de 'De Viernes'. De hecho, culminó en un enfrentamiento entre Ángela Portero y la presentadora Beatriz Archidona.

La polémica se desató cuando Ángela Portero hizo un apunte sobre los primeros episodios violentos en el viaje de novios de la pareja. La tertuliana recordó que, durante esa luna de miel, Bárbara Rey y Ángel Cristo concedieron una entrevista en la que se abordó una relación de la vedette con José Luis Perales.

Según Ángela Portero, las preguntas sobre el pasado sentimental de Bárbara Rey podrían haber sido el verdadero detonante de los malos tratos en aquel momento. "Ella se olvida u omite contar el verdadero motivo que provoca esa bronca con su recién estrenado marido", afirmó, generando incomodidad entre sus compañeros.

| Telecinco

Las palabras de Ángela Portero fueron rápidamente cuestionadas. Sonia Ferrer replicó que "en una situación de maltrato hay un sinfín de motivos", mientras que Terelu Campos intervino con contundencia: "Me da igual el motivo, me da igual si es Perales o el hombre de la cola del checking". Ante las críticas, Ángela Portero se defendió asegurando que no estaba justificando los episodios de violencia, sino aportando "un dato publicado y contrastable".

Sin embargo, la discusión alcanzó su punto álgido cuando Beatriz Archidona intervino de manera tajante para detener la deriva del debate. "Ángela, ya, Ángela, ojalá el maltrato tuviera su origen y justificación, pero por desgracia no la tiene", señaló la presentadora, marcando un límite claro. "Y que pasara ese episodio o no pasara no cambia lo condenable de eso que narra y que desde luego no vamos a poner en duda aquí", añadió, poniendo fin a la intervención de Portero.

Recordamos que el segundo especial de 'Bárbara Rey: mi verdad' es líder en su franja en Telecinco con un 13,5%,831.000 seguidores de media y 2.550.000 espectadores únicos. De hecho, supera a su rival con una distancia de 1,4 puntos