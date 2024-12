Tamara Falcó para los pies a Juan del Val por lo que llega a decir en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' terminó su semana con un enfrentamiento inesperado entre Juan del Val y Tamara Falcó. Cada jueves, Pablo Motos invita al escritor a expresar una opinión controvertida, y esta vez, el tema elegido fue la microbiota. Esto desató un encendido intercambio de opiniones entre los colaboradores de la tertulia de 'El Hormiguero'.

Juan del Val comenzó criticando la creciente atención hacia la microbiota y calificó de "pesados" a quienes la consideran en su dieta. Ante estas palabras, Tamara Falcó reaccionó de inmediato: "Por ahí sí que no paso. La microbiota es importantísima", defendió tajante la marquesa de Griñón en 'El Hormiguero'.

Lejos de recular, Juan Del Val arremetió contra quienes hablan del tema sin comprenderlo en profundidad: "A eso me refiero. Que hay gente que habla de la microbiota y no saben lo que es. Es una cosa dificilísima de explicar, Tamara", respondió el escritor. Además, se burló de alimentos saludables como el chucrut o el kéfir: "Estoy en una marisquería y me quiero comer unas gambas. ¿Cómo me voy a comer un chucrut? Que no tengo ni idea de qué cojones es".

| Atresmedia

Tamara Falcó, decidida a rebatir los argumentos de su compañero de 'El Hormiguero', explicó que el chucrut es simplemente col macerada y defendió sus beneficios: "Todos los encurtidos son buenísimos. Los encurtidos son algo típico de nuestra cocina".

Sin embargo, ninguna de sus explicaciones logró convencer a Juan Del Val, quien continuó con sus bromas. "¿Desde cuándo se habla de la microbiota? De repente, todo el mundo habla de ello. ¡Sois muy pesados!", insistió Juan del Val, mientras Tamara Falcó mantenía firme su postura al afirmar que la microbiota "es algo fundamental".

El enfrentamiento cerró con una broma de Pablo Motos, que, antes de despedir 'El Hormiguero' por falta de tiempo, comentó entre risas que Juan Del Val "tiene pinta de tener la microbiota permeable".

Recordamos que, el miércoles, la segunda posición en audiencias fue para 'El Hormiguero' de Pablo Motos con un 13,9% y 1.875.000 televidentes. En franja de coincidencia, entre las 21:55h y las 23:05h, 'La Revuelta' (15,3% y 2.074.000) también gana a 'El Hormiguero' (13,8% y 1.866.000).