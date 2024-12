Juan del Val desaparece por sorpresa de 'La Roca' por un motivo de peso

Los seguidores de 'La Roca' de laSexta se llevaron una sorpresa este domingo al notar una ausencia destacada entre sus colaboradores habituales. Juan del Val no ocupó su habitual asiento en el plató, siendo sustituido en la primera mesa por Cristina Plaza. Todo en un programa de 'La Roca' que marcó un 4,8% de cuota y 471.000: comenzó en un 2,1% y terminar en un gran 9%.

Durante el inicio, Nuria Roca no perdió la oportunidad de bromear: "Iba a decir Juana del Val", comentó entre risas. A lo que Cristina Plaza respondió con humor: "Juanita del Val me puedes llamar, ya que no está Juan me acoplo a la mesa". Berni Barrachina añadió a la conversación: "Ha salido ganando la mesa".

Ante la pregunta de Nuria Roca sobre el paradero de Juan del Val, Cristina reveló en tono jocoso que lo había enviado "un poco lejos". La presentadora confirmó: "Está en México, ¿no? Eso me ha dicho a mí". La ausencia no pasó desapercibida, y Nacho García destacó la diferencia entre ambos: "Cristina Plaza tiene energía de gato y Juan la tiene de perro. Cristina está tranquila, se va a por un café, viene. Y sin embargo, Juan es qué pasa, cómo estáis. Es una persona que...".

| Atresmedia

El motivo de la ausencia en 'La Roca' quedó claro más tarde, cuando Berni Barrachina y Nuria Roca adelantaron que conectarían con Juan desde México. Sara Ramos también bromeó: "Eso será para justificar el sueldo porque si no viene no cobra y dice por lo menos me conecto". Berni Barrachina respondió irónicamente: "Igual le han pagado el viaje". Nuria, entre risas, replicó: "Pues luego se lo voy a preguntar porque no me hace gracia que se lo hayan pagado de mi cuenta".

Finalmente, la conexión con Juan del Val desde la Feria del Libro de México permitió al público saber más sobre su viaje. Aunque hubo problemas técnicos, el escritor al final pudo conectar: "Buenos días, sabéis lo habilidoso que soy con la tecnología, llevo unos 45 minutos haciendo la conexión para poder hablar. Yo no os veo a vosotros, no sé si me veis a mí". Nuria aclaró: "Tranquilo, te vemos, aunque el sonido es un poco malo".

Antes de despedirse, Nuria Roca envió un mensaje a su marido: "Pásatelo muy bien, disfruta, tus hijos están bien, las perras también. Te vas a librar de poner el árbol de navidad que sé que te gusta muchísimo, cuando llegues estará todo puesto. Disfrútalo y a la vuelta nos cuentas".