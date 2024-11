Broncano da respuesta al comunicado de Pablo Motos: 'Lo estaba viendo y pensaba...'

David Broncano ha roto su silencio tras la respuesta de Pablo Motos el pasado lunes. La tensión entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' ha alcanzado nuevos niveles después de que el cómico de La 1 acusara a su rival de ejercer "presiones" sobre los invitados. Pablo Motos respondió, acusando a RTVE de manipular y politizar 'La Revuelta' para acabar con él, pero ahora es David Broncano quien ha dado réplica.

"Por suerte, en lo personal me afecta poco, pero llevo dos o tres meses, desde que comenzó la temporada, que me noto un poco más agitado. Lo que ha pasado con los invitados, te tensa, pero lo llevo bien", comentó David Broncano en una entrevista con Detective Murciano y Zorrorífico, humoristas emergentes gracias al éxito del programa.

Según David Broncano, la guerra por los invitados lleva "años" ocurriendo, y aunque admite que sus declaraciones "contribuyen un poco a la crispación", considera que era necesario alzar la voz. "Creo que había que decirlo porque ha pasado muchas veces", explicaba.

| Detective Murciano

El presentador de La 1 también acusó a 'El Hormiguero' de mezclar política en la controversia. "Me da la sensación de que la crispación aumenta más porque ellos meten la parte política", afirmó, haciendo referencia a las insinuaciones de 'El Hormiguero', desde donde insinuaron que su fichaje por TVE respondía a intereses políticos impulsados desde La Moncloa.

De este modo, David Broncano considera que la respuesta de Motos esquivó el verdadero tema. "Yo lo estaba viendo y pensaba: ¿por qué no contesta a lo que he dicho yo? No estaba hablando de política, sino de algo que pasó, un boicot a un invitado. Ellos me acusan de polarizar y politizar el asunto, pero al final son ellos los que traen la política al tema. Pablo Motos acabó diciendo que esto es una cortina de humo de Pedro Sánchez, entonces, joder, no os podéis quejar de politizar algo que estáis politizando vosotros", explicó.

A pesar de las críticas, David Broncano insiste en que 'La Revuelta' no tiene tintes políticos. "No sé cuánto les interesa decir que yo estoy comprado por Pedro Sánchez, pero es verdad que lo están llevando por ahí. Dicen que se politiza la situación, politizándola ellos. Yo estoy a las bromas, y ya está", concluyó el presentador.