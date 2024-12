Sofía Suescun desvela en 'De Viernes' su mayor miedo tras su enfado con Maite Galdeano

Sofía Suescun ha vuelto a la televisión tras meses de ausencia para reflexionar sobre lo que describe como el peor año de su vida. En su entrevista en 'De Viernes', la joven ha sido contundente al abordar su distanciamiento con su madre, Maite Galdeano. Un tema que sigue marcando profundamente su vida personal.

"Estamos felices, en nuestro mejor momento", comenzó diciendo Sofía Suescun sobre su relación con Kiko Jiménez, con quien asegura vivir una etapa de estabilidad. Sin embargo, este equilibrio contrasta con la ruptura definitiva con Maite Galdeano. Un conflicto que se hizo público en el mismo programa meses atrás, tras un enfrentamiento doméstico que desencadenó la separación.

Las fiestas navideñas ha reavivado el dolor de esta fractura maternofilial, un tema inevitable en la entrevista. Sofía Suescun ha compartido lo difícil que ha sido este tiempo de reflexión: "He tenido momentos muy felices, pero también de bajón, de preguntarme a mí misma por qué, de no querer salir de casa". A pesar de ello, considera que tomar distancia era una decisión necesaria: "Yo estaba viviendo una pesadilla y solo quedaba pensar en mí. O acaba con ello, o acababa conmigo".

| Mediaset

La distancia con su madre ha sido un punto de inflexión: "Ha habido un cambio respecto a sentirme liberada". Sofía Suescun explicó que no extraña "ese machaque que mostraba hacia Kiko y hacia mí", ni tampoco "cómo me infravalora, una de las cosas que más me duelen". Además, se mostró decepcionada con Maite Galdeano por no haber cumplido las promesas que hizo en 'De Viernes' sobre buscar ayuda psicológica para mejorar.

En cuanto a las apariciones de Maite Galdeano en redes sociales y en televisión, Sofía Suescun fue categórica: "No deberían darle voz porque está mal. Su cerebro no rige como el de una persona normal". "Decidí apagar la televisión. Preferí no verlo porque no era nada que me fuese a sumar y lo tenía claro", añadía sobre la última intervención de su madre.

| Mediaset

'De Viernes' también abordó el fin del litigio judicial entre madre e hija, gracias a la decisión de Sofía Suescun de retirar la denuncia. "Vengativa no eres, le has retirado la denuncia", comentó Ángela Portero, a lo que Sofía Suescun respondió explicando el gran coste emocional que le supuso todo el proceso: "Lo pasé muy mal. Me supuso un estrés emocional muy grande".

Aunque la relación con Maite Galdeano sigue rota y no ha habido comunicación durante estas fiestas, Sofía Suescun expresó un sentimiento contradictorio: "Tenemos la vía de contacto cortada. Yo creo que se acuerda de mí y me quiere". Sin embargo, admitió que todavía teme un posible reencuentro con su madre o incluso la posibilidad de que esta invada su vivienda en su ausencia.