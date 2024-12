Terelu Campos enfurece en 'De Viernes' tras lo que dice José Antonio León de su hija

Terelu Campos vivió un tenso enfrentamiento con su compañero José Antonio León durante 'De Viernes' este 27 de diciembre. Ambos han trabajado juntos en múltiples ocasiones, pero unas palabras del colaborador desató una inesperada tensión en el plató. El origen del conflicto fue la participación de Jeimy Osorio en 'GH DÚO 3', un tema que acabó generando una discusión entre los dos.

Todo comenzó cuando José María Almoguera, sobrino de Terelu Campos, mencionó lo que más le costaría de entrar en la casa de 'GH DÚO'. En ese momento, no pudieron evitar preguntarle sobre los demás concursantes, especialmente con quién podría hacer buenas parejas o con quién se llevaría mejor. Fue entonces cuando José Antonio León soltó una broma: "Digamos que entra alguien que es enemigo de las Campos", a lo que Terelu Campos respondió rápidamente: "¿Quién? No sigamos por ahí...".

Con visible enfado, Terelu Campos se mostró tajante ante lo que inicialmente parecía ser una broma sin importancia. "Esa persona no tiene nada que ver con mi familia. Mi hija no ha dicho absolutamente nada sobre esa persona y esa persona no puede decir nada de mí porque no me ha visto nunca en su vida", manifestó la colaboradora.

| Mediaset

El comentario sorprendió a los presentes, pero José Antonio León no se detuvo y continuó con su provocación: "¿Estoy yo loco o Alejandra Rubio está con Carlo Costanzia, ex de Jeimy? El contenido que ella va a generar es en contra de su familia, sino ¿para qué va a allí?". No obstante, Terelu tenía una visión distinta: "No de mi familia. No me llamo Costanzia, me llamo Borrego Campos", afirmó con rotundidad.

La situación no pasó desapercibida para Beatriz Archidona, que, para evitar más tensiones, cambió de tema rápidamente, centrándose nuevamente en José María Almoguera. "Yo no voy a heredar los conflictos de otras personas", concluyó Terelu Campos. "Espero tener buen rollo con todos porque soy una persona de llevarse bien con todo el mundo", dijo José María Almoguera.

En audiencias, 'De Viernes' subió un punto de cuota, pero siguió sin liderar la noche. La entrevista a Sofía Suescun y José María Almoguera fue la segunda opción desde Telecinco con un 11,1% y 839.000 espectadores.