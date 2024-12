'He recibido amenazas': Cristian Suescun se confiesa de Maite Galdeano en 'De Viernes'

Cristian Suescun, hermano de Sofía, fue uno de los protagonistas del programa 'De Viernes' al hablar abiertamente sobre la complicada relación que mantiene con su madre, Maite Galdeano. Según confesó en directo, estuvo a punto de no acudir al plató debido a las tensiones familiares.

"He estado a punto de no venir, he recibido amenazas de mi madre", reveló Cristian Suescun, quien aseguró haber tomado distancia de su madre por el bien de su salud emocional.

El joven, que se ha posicionado del lado de su hermana en el conflicto familiar, lamentó los actos recientes de Maite Galdeano. "Mi madre cada vez la caga más, si había una puerta abierta a la reconciliación, con sus actos se va todo al garete", expresó. Además, apuntó en 'De Viernes' que su madre "tendría que haberse puesto en manos de profesionales que la ayudaran, pero no lo está haciendo".

| Mediaset

Según Cristian Suescun, Maite Galdeano estaría recurriendo a "conjuros y rituales para provocarnos", lo que ha generado un gran sufrimiento en Sofía Suescun. En un mensaje dirigido a quienes rodean actualmente a Maite Galdeano, Cristian Suescun pidió apoyo real para su madre. "Que no le rían las gracias", dijo en 'De Viernes'.

"Mi madre estaba con muchos africanos en Pamplona, y mi hermana veía cómo se metían en el cuarto y escuchaba ruidos... y ahora parece que está volviendo a eso", relató Cristian Suescun. De hecho, desveló que su madre utiliza a su abuela para "hacer chantaje a mi hermana".

Sobre Sofía Suescun, el joven destacó en 'De Viernes' que la ve tranquila y feliz, enfocada en su pareja, su trabajo y sus animales. "Ellas siempre han sido uña y carne, esto tiene que ser una sensación rara para mi madre, pero es lo que hay. Mi hermana ha dicho 'hasta aquí', necesita vivir su vida"

"Es mi madre, a veces la echo de menos, claro...", confesó Cristian Suescun, que le envió un mensaje directo: "Piensa en ti, en tus hijos. Céntrate, espero que te pongas en manos de profesionales y no hagas de esto un circo, por favor. Espero que las cosas cambien y podamos volver a ser la familia que éramos".