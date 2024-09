Aparece un cadáver en el capítulo de 'Secretos de Familia' el domingo 15 de septiembre

Antena 3 emite este domingo 15 de septiembre, a partir de las 00:30h, un episodio de 'Secretos de familia', una de las series de mayor éxito en Turquía. Aclamada por crítica y público, presenta la emocionante historia de Ilgaz y Ceylin, que está llena de secretos, suspense, romance y revelaciones. 'Secretos de familia' también está disponible en atresplayer, donde los espectadores se pueden adelantar a la emisión.

Recordamos que, en el capítulo de la semana pasada, Ilgaz estaba tirado en mitad de una isla atado de pies y manos, pero consiguió liberarse y comienza a nadar. Su poca energía hizo que se quedase desorientado en medio del mar, poniendo su vida en peligro. Lo único que le mantenía consciente es pensar en su familia.

La policía tomó declaración a Yeliz en comisaría y detuvo al sicario, intentando que confesase dónde estaba Ilgaz. Ceylin recibió una llamada del hospital: habían encontrado a Ilgaz. Estaba ingresado en la UCI, ya que había estado a punto de ahogarse, pero le dieron el alta y volvió a casa.

Ceylin consiguió la libertad condicional para Çinar, mientrasTuğçe se casó con Efe. Después de la boda, Ceylin e Ilgaz se mudaron para vivir con Mercan alejados de tantos problemas, pero algo les dejó impactados en su hogar.

| Atresmedia

Vendida a más de 20 países, 'Secretos de Familia' cuenta con un elenco de intérpretes como las estrellas turcas Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz. Son sus dos carismáticos protagonistas y cuya química como Ilgaz y Ceylin ha sido muy destacada por los seguidores de la ficción.

En audiencias, 'Secretos de familia' fue tercera opción de su franja, aunque subió y mejoró el dato de las dos semanas anteriores. Firmó un 10,7% de cuota, con +1 M y 2,4 M de espectadores únicos.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Secretos de Familia'?

En el nuevo capítulo de 'Secretos de Familia', Ceylin está muy disgustada en su nueva casa porque se mudaron para escapar de todos los problemas que les perseguían. Ahora encuentran un cadáver en el jardín.

Ceylin, entre lágrimas, afirma que han construido sus vidas en torno a la muerte de Inci. Sin embargo, Ilgaz considera que no estarían juntos si sus destinos hubiesen sido otros.

Ilgaz piensa que no se puede huir del destino y cree que todo es tal y como debe ser. Asegura que uno no puede preguntarse qué habría pasado, ya que no se puede luchar contra el pasado y pensar en otras alternativas. Afirma que el universo posee su propio equilibrio.

Tras argumentar esto, una serie de escenas de todo lo que han vivido se suceden sin parar hasta llegar al principio de todo. La aparición de un cadáver en un contenedor, pero en este caso no se trata de Inci. En este pasado alternativo, las vidas de Ceylin e Ilgaz siguen otros caminos, hasta que un caso les vincula.