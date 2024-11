Risto Mejide rompe el guion de 'Demos' y estalla contra un directivo de Telecinco

El pasado miércoles, Telecinco emitió la quinta entrega de 'Demos: El Gran Sondeo', el programa de Risto Mejide que invita a la audiencia a opinar sobre diversos temas de actualidad. La emisión llegó en medio de la polémica generada por la edición anterior, que planteó una controvertida pregunta relacionada con los datos oficiales de fallecidos tras la DANA.

Y es que una mujer afectada por el temporal expresó su desconfianza hacia las cifras oficiales: "¿Pero quién se cree que hay 200 muertos? ¡Que levante la mano!". Este comentario desencadenó una pregunta para el público, cuya respuesta fue muy contundente: el 86% de los presentes en el plató declaró no creer en los datos oficiales. La polémica no tardó en estallar en redes sociales, llevando a cuestionamientos internos en Mediaset.

Al inicio del programa de esta semana, Risto Mejide abordó abiertamente la controversia y desveló una reunión que mantuvo con un directivo: "Buenas noches, las 23:00 horas de la noche. Veréis, tras la emisión de 'Demos' el pasado miércoles hubo gente que me hizo pensar. En concreto estoy hablando de un directivo de esta casa", comenzó el presentador.

| Mediaset

Risto Mejide explicó que dicho directivo puso en duda la naturaleza de 'Demos': "Tras la emisión de ese programa, un directivo de esta casa puso en duda, repito puso en duda la esencia misma de este formato. Según él, la primera pregunta con la que empezamos este programa, la recordaréis los que veis el programa, ¿Cuánta gente se creía los datos oficiales de fallecidos tras la DANA de Valencia? Pues según él, esa pregunta fue inducida", afirmó.

El presentador de 'Demos' se defendió, rechazando cualquier acusación de manipulación: "Según él mentimos, según él empujamos a esa persona que salía de la grada a preguntar eso. Yo sinceramente ahí me han tocado la fibra porque yo hay una cosa con la que no negocio, hay una cosa que queda intacta sea el contrato que sea que es mi honestidad. Con eso no juego y no permito que se juegue", sentenció.

Además, Risto Mejide reveló que la cadena tomó medidas tras la reunión con el directivo. "Tras esa reunión con ese directivo, la cadena, es decir esta casa a la que yo debo 18 años de mi vida maravillosos siempre siendo honesto con vosotros, decidió pautar una serie de preguntas y sobre todo orden de los temas", añadió antes de dirigirse directamente al responsable. "Yo tengo un mensaje para ese directivo y es muy sencillo", decía, antes de romper el guion de 'Demos'.