Carmen Borrego reaparece en 'Vamos a ver' con un cambio tras pasar por quirófano

Hace unos días, 'Ni que fuéramos' adelantaba que Carmen Borrego había pasado por quirófano. Desde el principio se supo que no era nada grave y estaba relacionado con su rostro. Sin embargo, hasta ahora no se conocían los detalles de lo que llevó a la hermana de Terelu Campos a someterse a esta operación.

El misterio quedó resuelto este martes 19 de noviembre, cuando Carmen Borrego acudió a 'Vamos a ver' con Joaquín Prat. La colaboradora habló abiertamente sobre su decisión. Verónica Dulanto dio pie al tema con humor: "Vamos a homenajear a Isabel Pantoja con un poco de 'dientes, dientes'".

Carmen Borrego explicó que su visita al dentista fue por motivos de salud, debido a una enfermedad periodontal heredada de su madre. "Con la boca hay que tener mucho cuidado, todo esto ha sido por salud. Tengo una enfermedad periodontal heredada de mi madre. No hay que tener miedo al dentista, hay que ir. Muchos problemas que tenemos físicos vienen por la boca. Tenía pavor. Lo he hecho, me he atrevido y estoy muy contenta. No lo he pasado bien", comentó.

| Mediaset

Además, Carmen Borrego también dejó claro que los gastos fueron asumidos íntegramente por ella: "Doy gracias al doctor Blanco, pero yo he pagado lo que tenía que pagar. No me lo han regalado". "Ahora tenéis que valorar vosotros si me ha quedado bien o no", añadió, desvelando que el color no es "blanco nuclear", ya que prefirió optar por un tono más natural: "No lo he elegido así porque no me gusta".

María Patiño aportó otra anécdota durante su intervención en el programa de TEN, revelando que Carmen Borrego no tolera bien la anestesia. "A Carmen le sienta fatal. ¿Os acordáis de que pegó al último cirujano que la intervino? Yo fui a esa consulta y el doctor me lo contó. Me dijo que se puso muy mal", comentó la periodista.

Este no es el primer proceso dental al que Carmen Borrego se enfrenta. En 2018, confesó que no podía colocarse fundas dentales debido a problemas musculares faciales que le impedían mantener la boca abierta por mucho tiempo. "Me veo los dientes muy grandes", declaró entonces.