El regreso a 'La que se avecina' que da un giro de 180º a la vida de Antonio Recio

La temporada 15 de 'La que se avecina' ya se ha estrenado de la mano de Prime Video. La plataforma ha estrenado este lunes 18 de noviembre los tres primeros episodios de la mítica comedia. Unos capítulos que traen regresos, algunos conocidos, y otros completamente inesperados, como el que afecta directamente a Antonio Recio, personaje de Jordi Sánchez.

Este regreso ocurre durante el tercer episodio de la temporada 15 de 'La que se avecina'. Antonio Recio y Berta Escobar están comiendo en su casa cuando de golpe pican a la puerta y aparece un joven: "¿Has pedido un glovo?", pregunta el personaje de Jordi Sánchez. "Hola, papá", responde el joven de forma sorprendente: "¿Toñín?", responde Antonio Recio.

"No aguanto más a mi madre, me acoplo con vosotros", responde el joven, hijo de Antonio Recio y Nines Chachón a raíz de una inseminación artificial en 'La que se avecina'. "¿Qué hace aquí?", pregunta Berta, a lo que Toñín responde con contundencia: "Me tienes que acoger ¿no? Soy menor y eres mi padre".

| Prime Video

"¿Este bigardo es Toñín?", se pregunta Antonio Recio, a lo que Berta le insiste que actúe. "Toñín, te voy a hacer solo una pregunta, eres normal o desviado? ¿Eres de jujus o de penes?", a lo que el joven responde que la primera opción. "Hijo mío, ven aquí, bienvenido a casa", reacciona con orgullo el personaje interpretado por Jordi Sánchez.

Sin embargo, la idea no gusta nada al personaje de Nathalie Seseña: "¿Cómo se va a quedar aquí? Estás metiendo a un extraño en casa". "Berta, tiene mis genes, es descendiente del Cid, pariente cercano de Hernán Cortés, heredero de mi imperio y heterosexual", responde Antonio Recio. "¡Es el hijo de mi marido con otra señora!", reacciona Berta, a lo que su marido responde con claridad: "Si era un regalo para ti que querías ser madre y tus mocos asesinos mataban a tus soldaditos".

"¡Toñín se queda! Un duque no puede quedarse sin descendencia", sentencia Antonio Recio, a lo que Berta le recuerda la existencia de Alba. "¡Un descendiente digno! Deja al engendro hacer pastelitos de colores allá donde esté", responde el personaje de Jordi Sánchez en 'La que se avecina'. Es entonces cuando Berta desvela que el personaje de Alba se encuentra en París.

Para acabar la escena, Toñín irrumpe en la cocina, donde los personajes de 'La que se avecina' están teniendo la conversación, para preguntar por la clave del wifi. "Si tiene una cena de gala llévese una cigala, todo junto y en mayúsculas", responde el mayorista, que culmina con un "¡Qué guapo!", mientras mira a su hijo.

Toñín, el nuevo becario de Mariscos Recio

| Mediaset

En este capítulo de 'La que se avecina', el tercero, el personaje de Toñín tiene varias escenas más. Una de ellas en la pescadería, donde Antonio Recio descubre con orgullo que conoce todos los tipos de pescados y confirma a Berta que ya tienen nuevo becario. Sin embargo, ella se niega: "¿Cómo va a trabajar? Está en edad escolar, tiene que ir al instituto", reacciona ella, a lo que Toñín responde que no acude con frecuencia.

Sin embargo, la idea tampoco le gusta mucho al joven: "Prefiero ser streamer". "Esto es lo que hizo mi padre conmigo y acabé levantando un imperio de la nada. Hijo mío, algún día, todo esto será tuyo", le dice el joven. "Esto es explotación infantil", reacciona Berta Escobar, ante la negativa de su marido: "Esto se ha hecho toda la vida, los chavales han ayudado a sus padres en sus negocios".

Otra de ellas es cuando Berta y Antonio están cenando, pero el joven está tranquilamente jugando con el móvil en el sofá. El personaje de Nathalie Seseña se queja de que Toñín huele mal. Además, Antonio Recio anuncia un cambio importante: "Voy a cambiar el nombre a la empresa a Mariscos Recios e hijo, hay que encargar otro cartel".

Esta escena culmina con un guiño al personaje de Nines Chachón. "Mi padre dice que todas las rubias sois malas, tontas o las dos cosas", dice Toñín, algo que niega Berta. "No, ni, na", dice el joven, recuperando una frase de su madre, mientras se pone las manos en los sobacos.

Finalmente, en la última escena del personaje de 'La que se avecina', en las noticias aparece que un joven ha matado a su madre. Es entonces cuando Berta, con preocupación, intenta llamar a Nines, que no coge el teléfono. "¿La jefa? Que personaja", reacciona el joven.