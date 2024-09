Una difícil decisión en el capítulo de 'La Promesa' del miércoles 25 de septiembre

'La Promesa' continúa avanzando en sus tramas en la tarde de La 1 este miércoles 25 de septiembre. De lunes a viernes a las 17:30h, los espectadores podrán seguir disfrutando de un nuevo capítulo de la serie protagonizada por Ana Garcés, Eva Martín y Manuel Regueiro.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Jana y Manuel siguieron haciendo planes para la boda y para lo que harían después. Curro le contó a Julia todo lo que vivieron en el frente y cómo murió Paco, mientras Catalina eludió a Pelayo. Los compañeros cubrieron las espaldas de Marcelo, mientras Santos robó el cuaderno de relatos de María Fernández por petición de Petra.

Lope dejó claro a Vera que pertenecían a mundos muy diferentes. Rómulo le contó a Pía la muerte de Gregorio, pero le pidió que esperase antes de revelar que estaba viva. Mientras tanto, Cruz solo esperó que esa muerte no les afectase, pero la llegada del sargento Burdina con un sobre de 'La Promesa' que llevaba Gregorio encima el día de su homicidio complicaba las cosas.

Recordamos que 'La Promesa' mantuvo en junio el liderazgo por 13º mes consecutivo, con una ventaja de casi 1 punto. La serie ha logrado récords históricos en Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia y Baleares. Además, vuelve a ser la ficción más consumida en diferido (297.000 espectadores): su dato global (lineal+diferido) se eleva a 1.232.000 espectadores. Sigue imbatible desde junio de 2023 y es la más competitiva de la sobremesa y tarde de La 1 de los últimos once años.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', el sobre que encontró el sargento Burdina entre las ropas de Gregorio da un giro a la investigación. Rómulo tiene que tomar una difícil decisión para que Manuel no se vea implicado. Manuel avisa a Catalina de que necesitará que lo defienda cuando llegue el momento, lo que despierta la intriga de la joven.

Mejores momentos ha vivido Cruz en 'La Promesa', especialmente cuando descubre de la manera más imprevisible el secreto mejor guardado de su hijo. Vera no puede más con la negatividad de Lope y le exige un esfuerzo mayor por su parte si no quiere que acaben rompiendo. Martina sospecha de la cercanía entre Curro y Julia y no puede evitar sentirse celosa.