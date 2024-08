Primeras palabras de Chábeli tras el fracaso en audiencias de 'Los Iglesias' en La 1

Una de las apuestas de La 1 para este verano ha sido 'Los Iglesias: Her-manos a la obra'. En este formato, Chábeli y Julio Iglesias JR trabajan mano a mano para hacer una reforma en la casa de una celebrity. Sin embargo, el formato no ha funcionado en audiencias, siendo incluso relegado al late night del viernes.

En una entrevista para El Mundo, Chábeli Iglesias ha desvelado por qué aceptó participar en el programa. "Llevo 40 años fuera de España y quise hacerlo con todo el cariño del mundo porque me dedico a la decoración desde hace 30 años. Entiendo que en España se desconozcan muchas cosas sobre mí, pero la realidad es que esto es lo que sé hacer, a lo que me dedico y lo que me gusta. Por eso lo acepté".

"Este formato funciona muy bien en Estados Unidos, pero en España no ha funcionado tan bien", ha añadido. Además, Chábeli iglesias cree que hubiera sido perfecto emitirlo en una plataforma "donde no hubiera hecho falta añadir esa parte de reality para que el público español lo viera". Sin embargo, quería hacer un programa con RTVE "porque quería que llegase a cuantas más personas mejor; también a través de su canal internacional".

| RTVE

De este moco, Chábeli Iglesias ha desvelado que la productora les explicó que en España un programa de reformas así "no iba a funcionar". Les explicaron que "que había que meter una parte de reality para que RTVE quisiera el programa". Y, de ahí, "que se añadiera toda esa parte guionizada de reality" que tantas críticas ha provocado. Y es que han sido muy señalados por las reformas frívolas que se han realizado a famosos, como la reforma en la casa de la actriz Ana Obregón.

Además, confiesa que no era consciente de que en España ya se había emitido, sin éxito otro programa de reformas, 'Masters de la Reforma', en Antena 3. "Me enteré después, si lo hubiera sabido, me lo hubiera pensado mejor". Además, insiste en que su objetivo era que el programa fuera "divertido, amable y blanco".