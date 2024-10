Paz Vega descoloca a David Broncano al censurar una mítica pregunta de 'La Revuelta'

Este lunes, Paz Vega visitó por primera vez 'La Revuelta' para promocionar su nueva película, "Rita", con la que debuta como directora. Aunque la actriz fue la estrella de la velada, su aparición no estuvo exenta de momentos tensos. Paz Vega generó una inesperada polémica al cuestionar uno de los temas recurrentes del programa conducido por David Broncano.

El encuentro comenzó de manera distendida, con el tradicional humor de David Broncano. Sin embargo, se tornó serio cuando Paz Vega expresó su incomodidad sobre el enfoque de algunas de las preguntas que se realizan en el programa. Tras la presentación del tráiler de su película, la actriz interrumpió al presentador antes de que él pudiera formular sus clásicas preguntas: "Hay una cosa que me preocupa. He estado viendo el programa y es curioso como todos prefieren admitir que son un poco más machistas que racistas, y es peligroso".

Paz Vega, que se mostró crítica con la aparente naturalidad con la que algunos invitados admiten rasgos de machismo en tono humorístico, fue contundente al afirmar: "Eso hay que eliminarlo". La actriz insistió en que, aunque el programa se desarrolla en un ambiente de humor, normalizar este tipo de comentarios no es aceptable: "Admitir eso es admitir algo que no es admitible"

| RTVE

David Broncano, visiblemente sorprendido por la intervención de su invitada, trató de defender el formato de 'La Revuelta'."Entiendo por donde vas, pero tampoco es admisible que una raza sea mejor que otra", afirmó el humorista, buscando poner en contexto las preguntas. "La gente que viene aquí tampoco lo dice en plan 'yo soy súper machista', es que todo el mundo tiene un rasgo más machista o más racista", explicó, tratando de suavizar el momento.

Sin embargo, Paz Vega mantuvo muy firme su postura, insistiendo en que "admitirlo y normalizarlo no está bien" y sugiriendo que se podrían abordar otros temas más constructivos. Ante esta respuesta, David Broncano, algo desconcertado, optó por usar el humor para salir del aprieto, bromeando sobre la situación: "¿Qué hacemos ahora con esto? Yo ya me he comprometido con el presidente a preguntar esto todos los días. Me lo pidió el lunes, porque como nos vemos todos los días".

Ricardo Castella también intentó desviar el tono con humor: "Habrá que traer solo a invitados racistas". Paz Vega continuó con su queja, afirmando que "hay cosas que no se deben admitir". Ante la intensidad de la conversación, David Broncano propuso una solución más diplomática: "Los próximos días en su lugar vamos a preguntar si quieren que se siga haciendo la pregunta".