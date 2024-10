Verónica Dulanto paraliza 'Vamos a ver' por lo que llega a decir Alessandro Lequio

Este lunes, 'Vamos a ver' vivió un momento de gran tensión en directo, protagonizado por Alessandro Lequio y Pepe del Real. El tema de discusión volvía a girar en torno a Bárbara Rey y sus polémicas fotografías y audios relacionados con el rey Juan Carlos I. Un asunto que ha generado un intenso debate en el plató del matinal.

Durante el desarrollo del Club social, la conversación se tornó más acalorada de lo habitual. Alessandro Lequio, que se ha mantenido como uno de los más críticos con Bárbara Rey, lanzó un duro ataque contra Pepe del Real. "Haces comentarios absurdos, haces ese papelito absurdo de defender lo indefendible", exclamó el italiano, visiblemente molesto por la defensa que su compañero hacía de la actriz y madre de Ángel Cristo JR.

La respuesta de Pepe del Real no tardó en llegar, replicando: "Absurdo eres tú", lo que desató una confrontación que obligó a la presentadora, Verónica Dulanto, a intervenir en 'Vamos a ver'.

En un intento de calmar los ánimos, Pepe del Real hizo una clara petición a Lequio: "Que mis comentarios te parecen absurdos... pues eso lo tendrá que decidir el director de este programa, si tienes algún problema háblalo con él y deja de faltar el respeto a todos los compañeros". El malestar en plató era palpable, y Alessandro Lequio intentó defenderse, asegurando: "No he faltado el respeto a nadie".

Ante la escalada del conflicto, Verónica Dulanto se vio obligada a mediar y reprendió al colaborador: "Tienes que respetar", le dijo, mientras Lequio, lejos de calmarse, la interrumpía con desdén: "Déjame hablar, no me cortes". La respuesta de la presentadora fue contundente: "Te tengo que cortar, perdóname, pero no puedes seguir así".

Verónica Dulanto subrayó la importancia del respeto entre compañeros y, dirigiéndose nuevamente a Alessandro Lequio, le advirtió: "Tienes que respetar y no faltar el respeto a tus compañeros. Estás metiéndote con las opiniones de todos".

A pesar de que Alessandro Lequio continuó manteniendo que "no había faltado el respeto a nadie", varios de los presentes en plató de 'Vamos a ver' coincidieron en que sus constantes ataques habían cruzado los límites en esta ocasión.