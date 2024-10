Nuria Roca frena en seco su programa por las íntimas imágenes que muestra Juan del Val

Este domingo 6 de octubre, Nuria Roca y Juan del Val han celebrado su 24 aniversario de boda, pero el evento ha generado tensión en el plató de 'La Roca'. Durante el programa, Marta Critikian sorprendió a la pareja mostrando unas fotos inéditas de su boda. Algo que, aunque fue motivo de admiración por parte de los colaboradores, provocó el enfado de la presentadora.

"Son inéditas", aseguró Juan del Val, refiriéndose a las imágenes que nunca antes se habían mostrado en televisión. La reacción de los colaboradores fue inmediata. "¡Qué guapa!", exclamaron al ver el look espectacular que Nuria lució aquel 6 de octubre de 2010.

Sin embargo, aunque las fotos mostraban a una radiante Nuria Roca, a ella no le hizo ninguna gracia. Además, la presentadora no dudó en recriminar a su marido en directo por haber proporcionado las imágenes al programa sin su consentimiento.

| Atresmedia

"Una cosa es que tú, sin mi permiso, hayas cogido el álbum y lo hayas traído a la redacción, donde se han reído de ese álbum de fotos antiguo, y otra cosa es esto", le reprochó Nuria a Juan del Val. Visiblemente molesta, le lanzó una pregunta cargada de ironía: "No habrás traído el VHS, ¿no?". A lo que su esposo respondió sin titubear: "No, eso para el año que viene".

Nuria Roca continuó visiblemente molesta y dejó claro el porqué de su preocupación, explicando que en esas cintas hay "gente conocida". "Tú no puedes publicar eso", insistió la conductora de 'La Roca', mostrando su malestar ante la posibilidad de que esas grabaciones salgan a la luz.

Sin embargo, Juan del Val minimizó el asunto y hasta se permitió halagar a su esposa: "Tú sales bien en todas las fotos". En ese momento, Nuria Roca no dudó en puntualizar que su aspecto en las imágenes era completamente natural. Y es que "las fotos son en papel, por lo que no hay ni Photoshop, ni nada, porque no existía".

Marta Critikian intentó proponer mostrar alguna imagen más, pero Nuria Roca se negó de manera categórica: "No, no, me han prometido que no". Acto seguido, la presentadora aprovechó el momento para dirigirse a sus colaboradores con tono firme: "Si ya estáis cansados y no queréis trabajar más en 'La Roca'", antes de dar paso a otro tema, zanjando así el momento incómodo.