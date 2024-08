El nuevo proyecto de Pilar Vidal 'con Santiago Segura' que la aleja de la televisión

La periodista Pilar Vidal cada vez está ganando más fans en televisión. Pese a que ya había participado en varios programas, su fichaje por 'Sálvame' la hizo saltar al estrellato entre los periodistas del mundo del corazón. Ahora, forma parte del elenco de colaboradores de Atresmedia, participando en 'Espejo Público' y 'Y ahora Sonsoles', donde Pilar Vidal ha desvelado que muy pronto saltará a la gran pantalla.

"Voy a debutar con Santiago Segura", desvelaba Pilar Vidal en directo en 'Y ahora Sonsoles'. En el plató se escuchaba decir "Torrente", ya que el productor desveló que estaba preparando la sexta entrega de la mítica saga de películas. Sin embargo, la periodista se negó a dar más detalles: "No puedo decir cuando, pero debutaré en la gran pantalla. Yo quiero estar nominada al Goya".

Recordamos que Santiago Segura desveló en 'El Hormiguero' que preparaba el regreso de "Torrente": "Yo llevo, y esto lo sabes porque te lo he dicho, dos años y medio o así escribiendo. Yo creo que el año que viene la ruedo". Además, el productor y actor también está al frente de otras exitosas producciones como "Padre no hay más que uno" o "A todo tren".

| Atresmedia

"¿Te has apuntado a algún curso?", le preguntaba Pepa Romero a Pilar Vidal, a lo que ella negaba: "No ha hecho falta, tengo buenos maestros. Yo quería haber sido actriz". La presentadora intentaba sacarle más información: "¿Cuándo se rueda? ¿En navidad puede ser?", pero Pilar Vidal guardaba silencio: "No puedo dar más detalles"

"¿Cuánto caché tienes?", preguntaba Nacho Gay, a lo que Pilar Vidal respondía con humor: "Poco, esto lo voy a hacer... No soy como Pantoja, no quiero que me doble Helen Mirren ni nada, quiero hacerlo yo todo".

Además, Pepa Romero hacía una pregunta muy interesante: "¿Nuestra Sonsoles Ónega va a ir a esa película también?". Era entonces cuando Pilar Vidal desvelaba que la presentadora tiene también un proyecto cinematográfico, pero que no es el mismo: "No, ella va a otra". "¿Pero aquí todos con cameos? ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero, Santiago Seguro, un cameo!", reaccionaba Pepa Romero.