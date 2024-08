Bruno Vila desvelas las duras consecuencias de participar en 'Reacción en Cadena'

En el último año, los Mozos de Arousa se han convertido en nuevas estrellas de la televisión. Su participación en 'Reacción en Cadena' ha provocado que la fama les haya llegado de golpe, a la vez que han tenido que dejar sus vidas para centrarse en el concurso. Bruno Vila ha sido el primero en contar las consecuencias de participar en un formato tan exigente como 'Reacción en Cadena'.

"Este verano estoy haciendo algún que otro viaje aprovechando que se graba con menos frecuencia desde que no se emite el programa los fines de semana. También voy a intentar sacarme el permiso de embarcaciones de recreo (PER). Ahora que domino la carretera me quiero poner con el mar", explicaba en una entrevista a El Español.

Además, ha desvelado que ha tenido que posponer por tercera ocasión varios planes: "En septiembre del primer año tenía preparado un curso de inglés en Australia que he tenido que aplazar. En caso de que sigamos más tiempo, lo cancelaré definitivamente".

| Mediaset

"No nos esperábamos estar tanto tiempo en el programa, pero estamos muy contentos porque al final eso significa que las cosas están haciendo bien. A la gente le está gustando 'Reacción en cadena' y todos estamos contentos. Hemos superado todas nuestras expectativas y siempre decimos que si tiene que llegar un equipo que nos gane y perdemos, al menos por fin cobraremos", añadía Bruno Vila.

Por otro lado, también ha hablado de un triste incidente que vivió: "Antes, al de la mesa de al lado no le interesaba tu vida. Ahora puedes encontrarte con alguien que sí le puede interesar y escucha toda tu conversación. La semana pasada, por ejemplo, iba andando por la calle y alguien, desde un coche una persona me grabó y eso es desagradable".

En cuanto a los planes de verano, ha desvelado que su destino soñado para viajar sería Islandia. "Me gustaría mucho ir, pero es un país que merece una estancia algo más extensa y, en estos momentos, no dispongo de tanto tiempo para abordarlo", explicaba el mozo Bruno Vila.