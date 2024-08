La nueva reportera de 'Y ahora Sonsoles' que llega directamente de 'Socialité'

Antena 3 continúa beneficiándose de la fuga de talentos de 'Socialité'. Hace dos meses fue Arnau Martínez, uno de los reporteros más conocidos del programa de Telecinco, el que cambió de canal fichando por 'Espejo Público'. Ahora ha sido Sonsoles Ónega quien ha sorprendido a su audiencia con un nuevo fichaje procedente directamente de 'Socialité'.

Esta semana, Sonsoles Ónega dio inicio a 'Y ahora Sonsoles' informando sobre las últimas noticias respecto al fallecimiento de Caritina Goyanes. Para cubrir este evento, la presentadora conectó en directo con Carlos García López desde Marbella. Así como con Gema Mirón se encontraba en el Tanatorio de Alcobendas, donde se trasladaron los restos mortales de la hija de Cari Lapique.

La aparición de Gema Mirón en 'Y ahora Sonsoles' marca su regreso a la televisión tras haber dejado 'Socialité' hace unas semanas. De este modo, se une a la creciente lista de profesionales que han decidido abandonar el programa producido por Fénix Media Audiovisual. Ahora 'Socialité' atraviesa una nueva fase tras la desvinculación de La Fábrica de la Tele tras la salida de varios miembros de su equipo.

| Atresmedia

"De 'Socialité' también me llevo amigos; y esa es la guinda de mi pastel, porque yo soy muy de corazón, y no hablo solo de la prensa. Ahora con muchísima nostalgia, "me voy de viaje, pero llena de orgullo y satisfacción por haber sido una socialitera"", publicó Gema Mirón en su despedida de 'Socialité' en redes sociales.

Con su incorporación a 'Y ahora Sonsoles', Gema Mirón sigue los pasos de su excompañero Arnau Martínez, quien se unió al programa 'Espejo Público'. Por su parte, Javier de Hoyos, exdirector de 'Socialité', se ha trasladado a TEN y Canal Quickie con el programa 'Ni que fuéramos'. Además, también colabora en TVE en 'D Corazón', competencia directa de su antiguo programa.

Este movimiento refuerza la estrategia de 'Y ahora Sonsoles' de integrar a antiguos miembros de Telecinco en su equipo. Otros reporteros que han seguido este camino hacia Antena 3 de la mano de Sonsoles Ónega incluyen a Arancha Pérez Ponce, procedente de 'Fiesta' o Míriam Gimeno de 'Socialité', Pepa Romero de 'Ya es mediodía', y Lourdes Pineda de 'Así es la vida'.