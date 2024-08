'No me cae bien...': la reacción de María Patiño al nuevo fichaje de 'Ni que fuéramos'

El controvertido fichaje de Aída Nízar por 'Ni que fuéramos' ha generado un gran revuelo. Desde que se hizo pública su incorporación al programa de TEN, las reacciones no se han hecho esperar. Belén Esteban fue una de las primeras en manifestarse, negándose rotundamente a compartir plató con Aída Nízar.

Sin embargo, la reacción de María Patiño, conocida por sus enfrentamientos con Aída Nizar, también ha dado mucho de qué hablar. En un reciente vídeo publicado por Fabricantes Studio, Javier de Hoyos le comunica a María Patiño la llegada de una nueva y controvertida colaboradora. Al escuchar el nombre de Aída Nízar, María Patiño no puede evitar soltar una carcajada que, lejos de mostrar alegría, deja entrever su incomodidad.

"Una mujer elegida por Dios", comentó María Patiño sarcásticamente, seguido de un añadido con tono irónico: "También una gran comunicadora". Aunque la respuesta de Patiño no fue tan vehemente como la de Belén Esteban, optó por la ironía para expresar su opinión. Algo que no sorprende dado el historial de enfrentamientos entre ambas.

Durante una reciente aparición en el pódcast 'Poco se habla', María Patiño ya había anticipado los problemas que el nombre de Aída Nízar podría traer: "Es nombrarla y vamos a tener problemas, acuérdate. A través de las redes sociales he recibido insultos, se mete con tu familia y te sientes indefensa... ¿Qué haces?", reflexionó.

Aida Nízar, por su parte, no perdió la oportunidad de responder a estas declaraciones. En su carta de presentación como nueva colaboradora de 'Ni que fuéramos' y utilizó el conocido lema "No dejes de soñar". María Patiño, fiel a su estilo directo, replicó en redes sociales con una frase que reflejaba su sentir: "A veces los sueños se convierten en pesadillas".

En el mismo vídeo de la productora, cuando Javi De Hoyos le pregunta cómo le cae Aída Nízar, Patiño no pudo ocultar su verdadera opinión. "No me cae bien... mal", se le escapó, en un lapsus que rápidamente intentó corregir. "Es superfácil de llevar", concluyó María con sarcasmo, consciente de que la llegada de Aída Nízar complicará la dinámica en el plató a partir del próximo lunes.