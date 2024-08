'Ni que fuéramos' anuncia su fichaje más polémico, que no gustará nada a María Patiño

'Ni que fuéramos' anuncia un fichaje bomba que pretende revolucionar a todos los colaboradores. El próximo lunes 2 de septiembre volverá el programa vespertino de Ten y Canal Quickie. Pese a que ya se habían anunciado algunas incorporaciones, como Pipi Estrada o Pinocho, aún faltaba otra que nadie esperaba.

Este miércoles 28 de agosto, 'Ni que fuéramos' ha anunciado que rescata como colaboradora a la polémica Aída Nízar. Regresa a la televisión española tras siete años de ausencia. Se une, por lo tanto, al elenco de colaboradores formado por María Patiño, Belén Esteban, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés o Marta Riesco, entre algunos otros.

| Canal Quickie

Cabe destacar que, hace unos meses, María Patiño y Belén Esteban se mostraron en contra de la nueva colaboradora: "Con Aída Nízar no, es nombrarla y vamos a tener problemas. A través de las redes sociales nos manda insultos que no te lo imaginas. Son gente que no, te insultan, se meten con tu familia y no pasa nada. Yo ni la sigo", dijo María Patiño.

Recordamos que Aída Nízar se dio a conocer en la quinta edición de 'Gran Hermano' anónimos, convirtiéndose en una de las concursantes más odiadas de toda la historia. Desde ese momento ficha por varios programas de Telecinco, como 'Crónicas Marcianas', donde vivió varios enfrentamientos con Antonio David Flores. Aída Nízar, además, también estuvo ligada a la política por su apoyo inicialmente al PP y ahora a VOX.

En 2011 vuelve al mundo de los realities de la mano de 'Supervivientes', edición que ganó Rosa Benito. Fue muy criticada después de que jugase con el accidente del torero José Ortega Cano, en el que murió una persona, del que Rosa Benito era desconocedora en la isla. Fue ese momento en el que su madre protagoniza un mítico momento televisivo, cuando Jorge Javier Vázquez llamó "hija de puta" a Aída Nízar.

Pese a la polémica, ficha por 'Sálvame', donde tuvo su propia sección, llamada 'Sálvese quien pueda'. Sin embargo, fue vetada de Telecinco, desapareciendo de la todos los espacios de la cadena. No fue hasta 2017 cuando regresa como concursante estrella de 'GH VIP', aunque volvió a desaparecer tras el final de la edición.

| GTRES

Posteriormente, ha participado en varios realities internacionales. En 2018 entró en la casa de 'Grande Fratello 15', dando el salto a la televisión italiana también como colaboradora. Un año más tarde cruzó el charco hasta México para participar en el reality de aventuras 'Resistiré', siendo una de las finalistas.

Por lo tanto, Aída Nízar regresa a la televisión como uno de los fichajes estrella de la segunda temporada de 'Ni que fuéramos'. Más allá de nuevos colaboradores, el programa de Ten y Canal Quickie también promete un cambio de plató, que se descubrirá el 2 de septiembre.