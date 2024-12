Le preguntan a Carlos Latre sobre su futuro profesional y su respuesta sorprende

Tras muchísimos años vinculado a Antena 3, Carlos Latre decidía fichar por Telecinco. Una arriesgada decisión que estaba impulsada por 'Babylon Show', el nuevo programa que presentaría en el prime time de Telecinco. Meses más tarde, el cómico ha respondido a la gran pregunta que se hacen muchos:¿seguirá en Telecinco o volverá a Antena 3?

'Babylon Show' era una de las grandes apuestas de Telecinco para esta temporada televisiva. Sin embargo, el novedoso programa de Carlos Latre duró muy poco en pantalla,siendo cancelado al poco de su estreno. Sus pésimas audiencias lo condenaron al momento.

De esta forma, Carlos Latre se quedaba sin su tan ansiado programa en Telecinco. Un momento especialmente delicado para el cómico, teniendo en cuenta que no le iba nada mal en Antena 3. De hecho, estuvo durante muchos años en 'Tu Cara Me Suena', como uno de los integrantes más míticos del jurado.

| Mediaset

El presentador de 'Babylon Show' acalló los rumores sobre su posible marcha de Telecinco en la alfombra roja de los Premios Forqué. Una vez allí, el cómico respondió a los medios, concretamente, a GTres, quienes consiguieron toda una declaración de intenciones del humorista. "El otro día Ángel Llácer pedía que volvieras a 'Tu Cara Me Suena'", insistía el reportero.

"Bueno, es que 'Tu Cara Me Suena' y Gestmusic es casa", confesaba Carlos Latre, dejando caer que no había mala relación. El humorista no dejó pasar el momento para hablar de su imprevisible futuro en Telecinco.

"Ahora estamos en un momento de impass después de 'Babylon' tranquilo y viendo muchos formatos e historias nuevas, y escogiendo bien para que el siguiente sea bonito y vaya bien. Lo bueno que tiene la televisión es que llevo muchos años en esto y las he visto de todos los colores. Así que, como decía el maestro Mainat, solo hacemos televisión, no se acaba el mundo", soltaba Carlos Latre, parafraseando al productor.

Además, no dudó en despejar las dudas sobre su posible vuelta a Antena 3. "No tengo ningún vaivén, estoy estupendamente, feliz y maravilloso. Viviendo el día a día", exponía el cómico, confirmando que seguirá vinculado a Telecinco.