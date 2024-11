Kiko Matamoros señala directamente a Iker Jiménez y dice lo que muchos piensan

Kiko Matamoros sigue en pie de guerra.El colaborador de 'Ni que fuéramos' no entierra el hacha de guerra con aquellos que siguen trabajando en Mediaset, ya sea desde 'La Revuelta' o desde algún podcast. En esta ocasión, ha aprovechado su visita al podcast de Euprepio Padula para lanzar una dura crítica a Iker Jiménez.

En 'El círculo independiente', Eudrepio Padula le preguntó al colaborador por sus profesionales favoritos, así como por sus grandes decepciones. Kiko Matamoros lo tuvo bastante claro. Su profesional favorito es Jorge Javier Vázquez, al que reconoció tener mucho cariño.

En cambio, su mayor decepción no podía ser otra persona que no fuera Iker Jiménez. El colaborador de 'Ni que fuéramos' fue bastante duro con el presentador de 'Cuarto Milenio', al que le dedicó unas palabras. "Ahora mismo detesto mucho a Iker Jiménez, me parece un terrorista informativo", sentenció Kiko Matamoros.

"Tú puedes jugar con los extraterrestres, con los ovnis y con lo que quieras contar del mundo paranormal, pero hay otros mundos que hay que respetar mucho más. Me parece que no puedes lanzar determinado mensaje desde una plataforma pública, sea lo que sea", exponía el colaborador.

| Podcast Chico de revista

El colaborador de 'Ni que fuéramos' habló de Iker Jiménez sin ninguna piedad, tras sus continuos bulos respecto a la DANA de Valencia. Aun así, no fue la única persona de la que ha despotricado últimamente. Kiko Matamoros también visitó 'Chico de revista', podcast de Arnau Martínez, donde cargó duramente contra Telecinco.

"Es horroroso, una falta de respeto tremenda después de estar 14 años trabajando para esa casa, me pareció tan feo... Sabíamos que iba a suceder aunque curiosamente la cúpula era más optimista", confesaba el colaborador de 'Ni que fuéramos'.

Además, le lanzó un ligero ataque a Ana Rosa Quintana y su vespertino programa, 'TardeAR'. "Cuando Ana Rosa llegó dijo que se conformaba con un 14 y creo que no lo ha visto, o solo una vez. Lo normal es que no llegue al 10 o no pase de él", apostillaba Kiko Matamoros.

Arnau Martínez, por su parte, no dudó en preguntarle si volvería a Telecinco, en el caso de que se arrepintieran de su salida. "No lo sé, yo creo que no", respondía dudando el colaborador. De hecho, añadió que él volvería si es con su productora, Fabricantes Studio, o con una productora con la que ya haya trabajado antes.