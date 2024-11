Kiko Matamoros deja KO a David Broncano con una amenaza en 'La Revuelta'

Kiko Matamoros volvió a ser protagonista en 'La Revuelta', donde su imagen y sus menciones irónicas se han convertido en un recurso habitual para el humor del programa. El colaborador de 'Ni que fuéramos' ha seguido el juego a David Broncano y su equipo. Sin embargo, ha dejado claro que está dispuesto a reclamar sus derechos de imagen si continúan utilizando sus fotos y referencias sin remuneración.

La situación tomó un giro el pasado viernes cuando Jorge Ponce, colaborador de 'La Revuelta', apareció en 'Ni que fuéramos' y Kiko Matamoros lanzó una advertencia: "Si no me pagan, os demando". Esta demanda, expresada siempre en clave de humor, subió de tono en 'La Revuelta' cuando mostró varias imágenes del colaborador en pantalla, desatando la confusión de David Broncano, que comentó entre risas: "No entiendo por qué no deja de aparecer Kiko en pantalla".

Poco después, Kiko Matamoros hizo acto de presencia junto a Miguel Campos, coordinador de guion del programa, y dirigió un aviso a David Broncano: "Ya me he enterado y el culpable eres tú. Ya sé quién manda, así que no la líes más", insinuando que es el propio David Broncano quien orquesta las apariciones humorísticas de Kiko Matamoros.

| RTVE

En medio de las risas, Kiko Matamoros fue claro sobre su "exigencia": "No os quería denunciar, solo digo que me deis mis derechos de imagen". Además, añadió una tarifa simbólica: "Quiero 150 cada vez que me nombréis o pongáis mis fotos. Me debéis 1.650 pavos. Os los he puesto baratitos, que sois unos putos ratas". Estas declaraciones, realizadas con evidente tono jocoso, arrancaron carcajadas tanto en Broncano como en el público.

Para cerrar el momento, David Broncano aprovechó la visita de Kiko Matamoros y lo invitó a dar un mensaje a los niños, como si fuera "El hombre mágico", una propuesta que el colaborador aceptó con humor. "Queridos niños, ha llegado el momento de que cerréis los ojitos y os tapéis los oídos porque empieza la tele de verdad. A dormir", dijo Kiko Matamoros, provocando la risa y el aplauso de todos en el plató.