Preocupación por Vicente Vallés, que es atendido por los médicos de 'El Hormiguero'

El periodista Vicente Vallés reapareció en 'El Hormiguero' tras su regreso de Estados Unidos, donde cubrió las elecciones presidenciales. El presentador de Antena 3 Noticias fue recibido por Pablo Motos para hablar sobre la actualidad política y su experiencia reciente. Sin embargo, un inesperado accidente marcó el inicio de la conversación.

Mientras ambos tomaban asiento, Pablo Motos notó algo inusual en Vicente Vallés y le preguntó directamente: "¿Te has hecho algo en la ceja?". Vicente Vallés confesó que había sufrido un golpe poco antes de llegar al plató de 'El Hormiguero' y que, de hecho, estuvo a punto de cancelar su visita. "Me he dado un golpe, sí. Ha llegado un momento que he estado temiendo que no podía venir", explicó, restando importancia al incidente y asegurando que fue "superficial, pero fuerte. No me han tenido que poner puntos".

Después de una pausa publicitaria, el periodista relató los detalles del percance: "Las prisas, que son malas consejeras, llegaba tarde a todos los sitios y me he estampado contra una puerta. Ha sido superficial, la ceja es un lugar complicado. No ha sangrado demasiado, he ido corriendo al médico de la tele y bien".

| Atresmedia

Según explicó, la puerta estaba abierta, y mirando en otra dirección, no se percató hasta que fue demasiado tarde. Aun así, en tono humorístico, en 'El Hormiguero', comentó que "es un mal día para darme un golpe porque tenía dos citas televisivas".

Más allá de la anécdota, Vicente Vallés también abordó temas de actualidad, como la respuesta política a la reciente DANA en Valencia. El periodista opinó sobre la actuación de los políticos en la gestión de la crisis: "Si hay que mandar al ejército sin esperar a que te lo pidan, pues se manda al ejército sin esperar a que te lo pidan. Si no te lo piden, el que se está equivocando es el que no te lo pide, pero si tú no mandas al ejército, te estás equivocando tú también por no mandarlo".

Además, Vicente Vallés también subrayó la necesidad de establecer responsabilidades claras: "Hay que establecer el 100% de responsabilidad que le corresponde a cada cual, cada cual tiene que asumir el suyo. Creo que lo más importante de todo es que aprendamos la lección, que ha fallado, que se ha hecho mal, que se ha hecho bien".