Juanjo Puigcorbé se derrumba tras lo ocurrido en 'Sueños de Libertad'

Este lunes 23 de diciembre, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Damián confesó con Carmen su preocupación por cómo había afectado a Tasio el accidente de Claudia y Mateo. Claudia no quiso asistir a la misa funeral de Mateo, y Carmen temió que quería quitarse la vida. Marta confesó a Damián lo ocurrido en la cárcel y su deseo de vengarse de algún modo.

Don Pedro pidió explicaciones a Jesús por el accidente, pero el De la Reina le dijo que era responsabilidad de Andrés. Begoña y Jesús no permitieron que Andrés visitase a Julia. Inés, en cólera, cargó contra don Agustín y don Pedro por lo ocurrido. Tasio seguía ocultando su malestar por la pérdida del bebé, y Claudia no entendía cómo no estaba hundido.

En audiencias, durante el mes de noviembre, 'Sueños de libertad' con un 13,2% de share y 1.197.000 espectadores ha seguido líder invicta de la sobremesa. Es la serie diaria más vista de la televisión, a 6,1 puntos de ventaja sobre su inmediato competidor

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad',el estado de Julia parece mejorar y la esperanza calma la preocupación de todos. Digna trata de consolar a una Inés desgarrada tras la misa funeral de Mateo. Carmen y Fina tienen un plan para que Claudia mejore.

Además, Pedro, personaje de Juanjo Puigcorbé, no puede ocultar más su dolor y se derrumba ante Digna. Begoña muestra su apoyo a Andrés por la culpa que siente tras la muerte de Mateo y la pérdida del bebé. Don Pedro culpa a Andrés y exige que se haga justicia.

Jesús carga contra Luis y Joaquín cuando descubre que se han entrometido en la compra de las tierras. Damián, preocupado por el estado de Marta, trata de mediar con Santiago. Tasio no aguanta más el dolor por la pérdida de su hijo y se viene abajo con Carmen.