Audiencias: 'Señor, dame paciencia' cae ante el liderazgo de la final de 'Got Talent'

'Señor, dame paciencia' no aguanta en su segunda semana y cae en audiencias en la noche del sábado desde Antena 3. El primer capítulo pierde cinco puntos de share hasta un 7,2% y 816.000 fieles. El liderazgo es para la final de 'Got Talent', que se queda en un 12,8% y 1.025.000 fieles en su cuarta semifinal.

'Informe Semanal' sigue flojo con un 8,4% de cuota y 939.000 telespectadores. Justo después, la película "Familia al instante" se queda en un escueto 8,8% y 943.000 en La 1. 'El blockbuster: Way down' no destaca con un justo 6,2% y 570.000 telespectadores en Cuatro. Finalmente, 'laSexta Xplica' de José Yélamo cae a un 4,5% y 404.000 fieles.

En la tarde, 'Fiesta' de Emma García sube ligeramente en Telecinco a un correcto 9,8% y 868.000 seguidores. El primer Multicine de Antena 3 lidera en audiencias en la sobremesa con un 10,5% de cuota de pantalla y 942.000 seguidores. Además, 'Cine de Barrio' en La 1 se queda en un 10,2% junto a 939.000 televidentes.

| Mediaset

Las reposiciones de 'Viajeros Cuatro' son segunda opción de su franja con un 9,2%. 'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiencias con sus reposiciones al mediodía con un 19,4% y 1.311.000 seguidores. Antena 3 Noticias 1 es lo más visto del día con un gran 20,6% de share y 1.809.000 seguidores.

A nivel diario, Antena 3 lidera por la mínima en audiencias con un correcto 9,7%. Telecinco se queda muy cerca con un 9,6%, mientras que La 1 marca un 9%. Cuatro con un buen 6,5% está por encima de laSexta, que se queda en un correcto 5,7% este sábado.

27 millones de espectadores vieron este sábado la televisión, lo que supone el 58% de toda la población de España. Además, el 36% de los jóvenes se acercaron a la televisión.