El error de Mónica Carrillo con el Gordo de la lotería que sorprende a Matías Prats

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, además de repartir millones de euros, deja cada año un sinfín de anécdotas, tanto entre los niños de San Ildefonso como en el público disfrazado que llena el Teatro Real. Este domingo, Mónica Carrillo, presentadora de Antena 3 Noticias, se convirtió en la protagonista de uno de esos momentos memorables durante la retransmisión especial del evento junto a Matías Prats.

El Gordo, con el número 72480, se vendió íntegramente en Logroño, La Rioja. Al anunciar la noticia, Mónica Carrillo decidió consultar a ChatGPT sobre las veces que la ciudad había sido agraciada con el premio en el pasado.

"Logroño ha sido agraciada con el Gordo de la Lotería de la Navidad en dos ocasiones a lo largo de la historia. No lo digo yo, lo dice ChatGPT", aseguró Mónica Carrillo mientras miraba su móvil. Su comentario dio paso a una intervención de Matías Prats: "Antes dimos las fabulaciones en las que no había caído el Gordo. Eran cuatro y no estaba Logroño".

Sin embargo, el momento más cómico llegó cuando Mónica Carrillo leyó un dato adicional ofrecido por la inteligencia artificial: "Pues cayó en el sorteo de Navidad de 2024". Enseguida, la presentadora se dio cuenta del error y exclamó entre risas: "¡Ah claro, es hoy!".

