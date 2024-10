José Antonio León consigue que Ángel Cristo JR responda a lo que todos quieren saber

El asunto de las polémicas imágenes entre el Rey emérito y Bárbara Rey ya no es únicamente un asunto de corazón, sino también de Estado. Ángel Cristo JR se sentó el pasado miércoles en un especial de '¡De Viernes!', dispuesto a responder a absolutamente todo. José Antonio León aprovechó el momento para hacerle la pregunta que toda España quiere saber.

Ya adelantaron hace unos días Santi Acosta y Beatriz Archidona que este especial traería cola. Sin embargo, era inimaginable que, incluso, fuera a contar con audios de la propia Bárbara Rey. Es el tema del momento, no existe ninguna televisión generalista que ignore el tema.

Ángel Cristo JR comenzó su entrevista revelando en exclusiva cómo se produjo la instalación de los equipos de espionaje. Cabe recordar que con dichos equipos se pretendía grabar al Rey emérito, mientras mantenía encuentros con la vedette. José Antonio León no daba crédito de todo lo que estaba contando el hijo de Bárbara Rey.

| Mediaset

"A mí lo que me sorprende con toda esta trama de espionaje es cómo no hiciste las pruebas de acceso al servicio secreto porque estás plenamente cualificado para hacer instalaciones y grabaciones secretas", confesó el colaborador, impresionado por la gran dimensión del asunto.

El hijo de Bárbara Rey aprovechó para responderle atacando a su madre. "Si me hubieran dado un trabajo en el servicio secreto, mi madre me habría echado en cara que lo he conseguido gracias a ella", insistía Ángel Cristo JR.

José Antonio León, ni corto ni perezoso, se atrevió a preguntarle lo que todos en el plató querían saber. "Me interesa saber si esas grabaciones a día de hoy están en tu poder, si son tan fuertes como se dice. Sé que se ven regular, pero que se escucha todo lo que se dice ahí. ¿Lo que se dice ahí traería graves consecuencias para tu madre?", preguntó el colaborador.

Ángel Cristo JR lo tenía claro, y sin despeinarse, le respondió de forma clara. "¿Tú qué opinas? Sí. Es que me has preguntado y te has respondido tú solo... En la habitación son conversaciones más de marujeo, en algún momento se pueden decir cosas más comprometedoras, pero hay todo tipo de información y aquí lo grave es el chantaje", revelaba el hijo de Bárbara Rey.