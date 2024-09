Ilia Topuria frena en seco a Pablo Motos en 'El Hormiguero' por una pregunta incómoda

Ilia Topuria fue el gran invitado de 'El Hormiguero' este martes 17 de septiembre, en un intento de Pablo Motos por recuperar terreno tras la derrota en audiencias ante 'La Revuelta'. El luchador acudió al programa para promocionar su nuevo documental, 'Topuria: Matador', que se estrenará este miércoles. Aunque todo comenzó de manera amena, un momento de incomodidad terminó por protagonizar la entrevista cuando Pablo Motos llevó la conversación a terrenos más espinosos.

Pablo Motos inició la entrevista destacando la inspiradora trayectoria del luchador: "Esta noche vamos a escuchar la historia de un hombre que viene de la humildad más absoluta. Que siendo un niño se encuentra a la desolación de una guerra. Y que acaba convirtiéndose en campeón del mundo de la UFC", comentó antes de darle la bienvenida a IlloTopuria.

Durante la entrevista, Pablo Motos le definió como "el nuevo Bruce Lee de esta era", lo que le sorprendió, aunque el presentador insistió: "Me pareció una definición corta y definitiva. Porque lo haces todo, y lo haces todo bien". Posteriormente, entraron en detalles sobre el documental, algo que Topuria calificó como "otro sueño más hecho realidad" y que consideró "una historia inspiradora a la hora de encarar la vida".

| Atresmedia

Sin embargo, el tono de la entrevista cambió cuando Pablo Motos intentó explorar el lado más 'showman' del luchador, aludiendo a la importancia del espectáculo en Estados Unidos para atraer público. Ilia Topuria explicó cómo la rivalidad entre luchadores suele exagerarse para generar interés, relatando: "Yo hago una entrevista sobre algún contrincante bien, pero en los últimos 10 segundos digo que lo voy a reventar. Eso es lo que utilizan para generar ese pique y al final consiguen una rivalidad que vende".

El punto de inflexión llegó cuando Pablo Motos, en un intento por añadir humor a la conversación, preguntó sobre el idioma en el que los insultos suenan mejor. "¿Suena mejor 'fuck you' o que te follen?", cuestionó entre risas del público. A pesar de la incomodidad evidente, Ilia Topuria respondió de manera cortante: "Las dos cosas suenan bien".

Sin embargo, Pablo Motos insistió, queriendo saber cómo sonaría el insulto en georgiano. "¿Cómo suena 'que te follen' en georgiano? ¿Te acuerdas o no?", preguntó el presentador.

Fue entonces cuando Ilia Topuria decidió marcar un límite. "Claro que me acuerdo. Pero es que me estás metiendo en un compromiso que luego mi madre... No, no, no voy a hacer eso", respondió firmemente el luchador, negándose a seguir el juego. Ante la negativa, Pablo Motos decidió dar marcha atrás: "Vale, no lo hagas", concluyó el presentador de 'El Hormiguero', dando paso a otros temas.