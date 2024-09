Alejandra Prat se enfrenta a su hermano Joaquín Prat por lo que confiesa en directo

'Vamos a ver' fue escenario de una acalorada discusión entre Joaquín Prat y su hermana Alejandra mientras analizaban las últimas novedades de 'Gran Hermano'. Todo comenzó cuando los hermanos comentaron un vídeo protagonizado por Maica. La concursante, debido a su misofobia, mostró su preocupación por la falta de higiene íntima en la casa de Guadalix.

De este modo, Alejandra Prat no tardó en alabar la actitud de Maica ante la falta de limpieza, afirmando que su postura había obligado a los demás a ser más cuidadosos. "Está muy bien porque pone la nota discordante y hace que los demás sean un poco ordenados y un poco limpios. Esto es como la gente que se quita el pantalón con el calzoncillo y con los calcetines, todo junto", comentó Alejandra Prat, provocando la reacción de su hermano.

"Perdón, ¿qué problema hay en quitarte los pantalones y los calzoncillos a la vez? Porque yo lo hago", respondió Joaquín Prat, sorprendido por la alusión. Este comentario no pasó desapercibido para su hermana, quien, visiblemente escandalizada, lo reprendió: "¿Todo junto?. ¿Y luego lo dejas así para la lavadora? Pues oye, no, hay que separarlo".

A partir de ese momento, el debate sobre la higiene personal se intensificó, con Alejandra Prat insistiendo en la importancia de lavar la ropa adecuadamente. "Cuando te lo quitas lo dejas en el cesto para lavar y separas el calzoncillo de los pantalones, porque no lavas todo junto", subrayó.

Joaquín Prat, por su parte, intentó defenderse con un toque de humor, explicando que su rutina de quitarse la ropa no era tan desorganizada como su hermana lo hacía parecer. "Ah, bueno, que ahora estás hablando de lavar. Es más, yo primero me saco los calcetines y después todo lo demás", comentó, tratando de aliviar la tensión.

Alejandra Prat, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder terreno y lanzó un comentario que tocó la fibra familiar: "¡Tu madre no te ha enseñado eso, eso seguro!". Para zanjar el asunto, Alejandra Prat insistió en la importancia de la limpieza, no solo en el ámbito personal sino también dentro de la casa de 'Gran Hermano'. "Hay que separar la ropa por colores, por tejidos... porque la temperatura para lavar no es la misma. Para mí la limpieza es básica, y la educación también, comer bien en la mesa, me alegro de que esté ahí una persona con Maica".

Sin embargo, Joaquín Prat no tardó en lanzar un último dardo, ahora haciendo referencia a las exigencias excéntricas de Maica en su vídeo de presentación. "Perdón, ¿tú también le pides una prueba de ETS a todos los que entran por la puerta de tu casa, a la gente que te rodea?", le preguntó con ironía. "No, porque llevo 18 años con mi marido, y para el resto de personas que entran en casa es que no pienso compartir fluidos con ellos", sentenció con contundencia Alejandra Prat.