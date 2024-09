Edurne tiene que parar a Pablo Motos en 'El Hormiguero' por lo que llega a decir

Este lunes, 16 de septiembre, Edurne visitó 'El Hormiguero' para presentar su nuevo álbum, "Éxtasis", y hablar de su nuevo rol como coach en la próxima edición de 'La Voz Kids'. Aunque la cantante mostró buena química con Pablo Motos a lo largo de la entrevista, hubo un momento en el que tuvo que ponerle un freno ante una broma que no le hizo ninguna gracia.

Edurne vive un gran momento tanto en su vida personal como profesional. Tras varios años en Manchester debido al fichaje de su pareja, David de Gea, la artista ya no tendrá que vivir en la ciudad inglesa. Esto se debe a que el futbolista ha fichado por la Fiorentina, lo que les permitirá mudarse a Florencia, en Italia.

Aprovechando la situación, Pablo Motos no perdió la oportunidad para recordar una polémica de visitas pasadas al programa. "Qué bonita Florencia, no como Manchester", bromeó el presentador, ante una Edurne, visiblemente incómoda, que le cortó rápidamente: "No empecemos, Pablo, por favor", le pidió, marcando distancia de las bromas sobre la ciudad inglesa.

| Atresmedia

Este intercambio recordó a un episodio anterior en el que Pablo Motos había hecho una broma similar. En esa ocasión, había comentado que "Manchester es más fea que una nevera por detrás", a lo que Edurne respondió con sinceridad: "Muy bonita no es, hay que buscar los sitios concretos… Pero es más bonita España". Estas declaraciones rápidamente se viralizaron y causaron revuelo en Inglaterra.

Pablo Motos aprovechó la visita de Edurne para aclarar que, aunque muchos medios aseguraron que fue ella quien dijo la frase, en realidad salió de él, y no de la cantante. Sin embargo, en lugar de dar ya por cerrada la polémica, Pablo Motos continuó con las bromas, afirmando que Manchester "es más fea que robarle la hucha a tu hijo". Edurne reaccionó rápidamente: "¡Que no! ¡No es verdad!", insistiendo: "yo estoy diciendo que no, para que se vea", desvinculándose por completo de las declaraciones del presentador.

Recordamos que 'El Hormiguero', con la visita de Edurne, ha quedado en segunda posición al obtener un 17% y 2.215.000 televidentes. El programa de Antena 3, por su parte, congrega 5.265.000 espectadores únicos.