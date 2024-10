La encerrona en directo que no esperaba Ana Terradillos en 'La Mirada Crítica'

Ana Terradillos vivió un momento inesperado durante la emisión de este martes de 'La Mirada Crítica', cuando su propio equipo le preparó una sorpresa especial por su cumpleaños. En medio de una de las habituales tertulias del programa de Telecinco, la periodista se encontraba gestionando la discusión sobre el problema de la vivienda. En ese momento, recibió una orden que no esperaba de su director.

"Muchísimas gracias por este debate tan sosegado", comentó Ana Terradillos mientras intentaba seguir el guion. Sin embargo, algo no cuadraba. "Pero, a ver, Dani, director, ¿qué me estás diciendo?", preguntó, al notar que le indicaban algo que no coincidía con la escaleta que tenía. Fue entonces cuando le confirmaron que, en lugar de seguir con la programación habitual, debía dar paso a su compañero Jano Mecha.

Sorprendida, Ana Terradillos no entendía completamente lo que sucedía hasta que, al otro lado del plató, avistó a su compañero con un ramo de flores. "Yo ya lo estoy viendo con el rabillo del ojo", dijo, visiblemente emocionada. El gesto no tardó en generar revuelo en el plató. "Me trae un ramo de flores precioso", expresó, justo antes de que comenzara a sonar la tradicional melodía de cumpleaños feliz.

| Mediaset

Jano Mecha, colaborador de 'La Mirada Crítica', no dejó pasar la oportunidad de dedicarle unas palabras a la presentadora antes de entregarle una tarta y darle un abrazo. "Felicitar a nuestra Ana Terradillos, muchas felicidades", sentenció, con la tarta en mano, mientras todo el equipo celebraba el momento.

Emocionada y algo sorprendida por la inesperada celebración, Ana Terradillos agradeció el gesto de su equipo. "Gracias a vosotros que me hacéis brillar todos los días y, señores. Gracias a todos ustedes, porque ustedes son el mejor regalo que puedo tener, no solo yo, sino todo mi equipo, es que nos dejen entrar en sus casas, por cierto, cada día en más casas", decía.

Recordamos que esta misma semana Telecinco ha decidido hacer importantes cambios en 'La Mirada Crítica'. El espacio ha adelantado su emisión media hora, arrancando a las 8:30h. El cambio ha provocado una ligera subida en el espacio de Ana Terradillos, que este martes 1 de octubre ha marcado un 12,4% de share y 239.000 espectadores.